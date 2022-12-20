Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Adriano Imperador fatura quase R$ 30 mil em aposta sobre final da Copa
Bolada no bolso

Adriano Imperador fatura quase R$ 30 mil em aposta sobre final da Copa

Ex-atacante ganhou dinheiro ao apostar que decisão entre França e Argentina terminaria empatada

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:44

Agência FolhaPress

SÃO PAULO - Adriano Imperador, ex-jogador de futebol, acertou o resultado da partida final da Copa do Mundo e levou quase R$ 30 mil, como prêmio da aposta que fez no último domingo (18).
O palpite do ex-jogador foi que, ao final da partida, o jogo entre Argentina e França estaria empatado, o que de fato aconteceu. A disputa terminou no tempo regulamentar em 2 a 2 e passou para 3 a 3 durante a prorrogação.
Adriano apostou R$ 9.500 no empate na final e ganhou R$ 28.975 Crédito: Paramount/Divulgação
A vitória da Argentina foi decidida nos pênaltis. O placar final foi de 4 a 2, dando o título ao país sul-americano, o primeiro da região a ganhar o torneio desde o Brasil, em 2002.
"Tô achando que vai dar empate amanhã, habib. Vai pros pênaltis, nem cavalo aguenta", escreveu Adriano em sua conta no Instagram.
O ex-atleta apostou R$ 9.500 no jogo e ganhou R$ 28.975. Sua postagem, que também tinha uma foto da aposta, ultrapassou 150 mil curtidas, com mais de 5.000 comentários, até a manhã desta terça-feira (20).
O desfecho das apostas também foi feliz para o rapper canadense Drake. O músico tem fama de azarado nos esportes e já perdeu grandes quantias de dinheiro apostando em modalidades como Fórmula 1, MMA e mesmo no futebol.
Em novembro deste ano, por exemplo, apostou uma quantia equivalente a R$ 10,4 milhões (US$ 2 milhões) contra o brasileiro Alex "Poatan" lutador de UFC, que nocauteou o adversário nigeriano Israel Adesanya.
Apesar de errar o placar, com uma aposta na vitória de 2 a 1 para a Argentina no tempo regular, Drake não perdeu todo o dinheiro apostado, como costuma acontecer na chamada "maldição do Drake".
O músico apostou um valor equivalente a R$ 5,3 milhões (US$ 1 milhão). Mesmo não tendo acertado os números, ele acertou quem sairia vitorioso e levou o prêmio de US$ 2,75 milhões, aproximadamente R$ 15,1 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados