Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'Messi toca o céu': imprensa mundial festeja final 'épica' da Copa
Argentina campeã

'Messi toca o céu': imprensa mundial festeja final 'épica' da Copa

Além de exaltar o craque argentino, imprensa aponta decisão deste domingo (18) como melhor jogo da história dos Mundiais

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 17:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 17:27
SÃO PAULO - A imprensa mundial não poupou elogios para descrever a partida que consagrou Messi e a seleção argentina no Catar. Foi unânime apontar o jogo entre França e Argentina como o melhor da Copa do Mundo e até mesmo da história dos Mundiais.
"Argentina de Messi toca o céu no Catar", escreve o argentino La Nación. "A equipe de Scaloni passou por todos os estados de ânimo: venceu com gols de Messi e Di María; em uma explosão Kilyan Mbappé empatou com dois gols; Messi e Mbappé voltaram a marcar na prorrogação, mas a Alviceleste levou a melhor nos remates de 12 passos", escreveu o jornal.
Messi ergue a taça para a Argentina, campeã da Copa do Mundo do Catar
Messi ergue a taça para a Argentina, campeã da Copa do Mundo do Catar Crédito: Fifa/Divulgação
O esportivo Olé, também da Argentina, classificou a final no Catar como épica. "Somos campeões do Mundo! Custou, ela sofreu muito, mas merecia mais. Depois da final épica (2 a 2 nos 90 minutos e 3 a 3 na prorrogação), a Argentina ficou enorme nas grandes penalidades, o Dibu bloqueou um e o Mundial 2022 foi pintado de azul claro e branco. A Taça, agora sim, agora finalmente, nas mãos do melhor de todos: Lionel Andrés Messi."
Para o Clarín, a manchete foi "Felicidade de um país: Argentina é campeã!"
Os espanhóis também se renderam ao talento do camisa 10 argentino. "A Argentina sofreu e perseverou em uma final histórica para conquistar sua terceira Copa do Mundo. O 10 emulou a liderança de Pasarella e o futebol de Diego. Um novo Messi, igualmente decisivo em campo com dois gols, finalmente toca o teto do futebol mundial", escreveu o Mundo Deportivo, de Barcelona.
O Marca, de Madri, foi na mesma linha, dizendo que Messi é merecedor do título mundial.
O tabloide The Sun, da Inglaterra, fez um trocadilho com o filme Rei Leão, escrevendo como manchete em seu site "Rei Lion", em uma alusão ao Lionel, primeiro nome de Messi.
"Foi absolutamente insano. Um pouco iludido, o chefe da Fifa, Gianni Infantino, afirmou ontem [sábado] que esta seria a melhor final de Copa do Mundo de todos os tempos e, depois deste jogo de futebol absolutamente impressionante e destruidor de nervos, ele provavelmente está certo", escreveu o inglês.
Na Itália, a Gazzetta também descreveu a final como a "mais emocionante da história" e disse que "Messi já sua Copa, assim como Maradona.
O português A Bola foi outro que destacou a emoção proporcionada por argentinos e franceses. "Argentina festeja o terceiro título mundial em final imprópria para cardíacos."
No alemão Bild, o triunfo sobre a França foi um "conto de Natal para a Argentina de Messi". "Que final! Que drama! Que loucura!"
Na lado dos derrotados, lamentações. O L'Equipe publicou em seu site uma foto de Mbappé com a frase "Lágrimas fatais".
"Depois de uma final com um cenário surreal, talvez o mais bonito da história, a Argentina sagrou-se campeã mundial ao derrotar a seleção francesa nos pênaltis. Lionel Messi, autor de dois gols, ofereceu uma terceira estrela à Alviceleste."
"Argentina é coroada pela terceira vez em sua história após uma partida lendária. Leo Messi conquista, aos 35 anos e depois de sete Bolas de Ouro, sua primeira Copa do Mundo", escreveu o Le Monde, também da França.

LEIA MAIS

Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo com a Argentina

Compare desempenho de Messi em Copas com Pelé, Maradona e outros

Campeão com a Argentina, Messi é eleito o melhor jogador da Copa

'Conseguimos o que sonhei': diz herói da Argentina após título nos pênaltis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados