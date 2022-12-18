Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo com a Argentina

Logo após o título da Argentina na Copa do Mundo do Catar, Neymar usou as redes sociais para parabenizar o amigo e ídolo Messi, decisivo com dois gols na vitória nos pênaltis sobre a França, neste domingo (18), no estádio Lusail.

Messi comemora ao marcar seu gol de pênalti na partida contra a França Crédito: MANU FERNANDEZ/AP

"Felicidades, hermano", escreveu Neymar, que postou uma foto do Messi beijando a taça do Mundial.

Neymar e Messi são companheiros no PSG, da França, mas fortaleceram a relação no Barcelona, a partir de 2013, quando o brasileiro foi acolhido pelo argentino no clube catalão. Lá, eles formaram o histórico trio MSN, ao lado do uruguaio Luis Suárez.