Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo com a Argentina
"Felicidades hermano"

Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo com a Argentina

Jogador brasileiro usou as redes sociais para desejar felicitações ao companheiro de Paris Saint-Germain, que alcançou o título mundial neste domingo (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 17:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 17:20
Logo após o título da Argentina na Copa do Mundo do Catar, Neymar usou as redes sociais para parabenizar o amigo e ídolo Messi, decisivo com dois gols na vitória nos pênaltis sobre a França, neste domingo (18), no estádio Lusail.
O jogador Lionel Messi (camisa 10), da Argentina, comemora ao marcar seu gol de pênalti na partida contra a França
Messi comemora ao marcar seu gol de pênalti na partida contra a França Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
"Felicidades, hermano", escreveu Neymar, que postou uma foto do Messi beijando a taça do Mundial.
Neymar e Messi são companheiros no PSG, da França, mas fortaleceram a relação no Barcelona, a partir de 2013, quando o brasileiro foi acolhido pelo argentino no clube catalão. Lá, eles formaram o histórico trio MSN, ao lado do uruguaio Luis Suárez.
O craque brasileiro deixou o Barcelona para o PSG em 2017, mesmo caminho seguido por Messi em 2021. A Seleção Brasileira de Neymar caiu nas quartas de final da Copa, quando perdeu nos pênaltis para a Croácia.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Campeão com a Argentina, Messi é eleito o melhor jogador da Copa

'Conseguimos o que sonhei': diz herói da Argentina após título nos pênaltis

Confira a posição final de cada seleção na Copa do Mundo do Catar

Em Copa para a história, Messi coloca as mãos no troféu com que mais sonhou

Argentina vence a França e é tricampeã da Copa do Mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Esportes Futebol neymar Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados