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Classificação

Confira a posição final de cada seleção na Copa do Mundo do Catar

Pior seleção foi o Catar, que sediou o Mundial; Brasil terminou na sétima colocação

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 15:45
A Argentina é campeã da Copa do Mundo, e agora as posições de todas as seleções envolvidas estão definidas. O pior time foi o Catar, o país-sede, que não pontuou na fase de grupos do torneio. O Brasil ficou em sétimo.
Jogadores da Argentina comemoram a conquista da Copa do Mundo do Catar
Jogadores da Argentina comemoram a conquista da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

As posições de cada seleção

  1. Argentina
  2. França
  3. Croácia
  4. Marrocos
  5. Holanda
  6. Inglaterra
  7. Brasil
  8. Portugal
  9. Japão
  10. Senegal
  11. Austrália
  12. Suíça
  13. Espanha
  14. EUA
  15. Polônia
  16. Coreia do Sul
  17. Alemanha
  18. Equador
  19. Camarões
  20. Uruguai
  21. Tunísia
  22. México
  23. Bélgica
  24. Gana
  25. Arábia Saudita
  26. Irã
  27. Costa Rica
  28. Dinamarca
  29. Sérvia
  30. País de Gales
  31. Canadá
  32. Catar

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