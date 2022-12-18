Confira a posição final de cada seleção na Copa do Mundo do Catar

A Argentina é campeã da Copa do Mundo, e agora as posições de todas as seleções envolvidas estão definidas. O pior time foi o Catar, o país-sede, que não pontuou na fase de grupos do torneio. O Brasil ficou em sétimo.
As posições de cada seleção
- Argentina
- França
- Croácia
- Marrocos
- Holanda
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Japão
- Senegal
- Austrália
- Suíça
- Espanha
- EUA
- Polônia
- Coreia do Sul
- Alemanha
- Equador
- Camarões
- Uruguai
- Tunísia
- México
- Bélgica
- Gana
- Arábia Saudita
- Irã
- Costa Rica
- Dinamarca
- Sérvia
- País de Gales
- Canadá
- Catar