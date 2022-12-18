Confira as fotos da final da Copa do Mundo entre França e Argentina

A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim! Diretamente do país-sede do Mundial, Vitor Jubini, fotógrafo de A Gazeta, faz a cobertura ao lado de Filipe Souza, editor e colunista de esportes; veja algumas das imagens diretamente da grande final.
Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 13:46
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