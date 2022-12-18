Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira as fotos da final da Copa do Mundo entre França e Argentina
Show de imagens

Confira as fotos da final da Copa do Mundo entre França e Argentina

Vitor Jubini, fotógrafo de A Gazeta, faz a cobertura do Mundial diretamente do Catar ao lado de Filipe Souza, editor e colunista de esportes; veja algumas das imagens diretamente da grande final

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2022 às 13:46
Argentina fez 2 a 0 logo na primeira etapa da partida contra a França
Argentina fez 2 a 0 logo na primeira etapa da partida contra a França Crédito: Vitor Jubini
A Copa do Mundo do Catar chegou ao fim! Diretamente do país-sede do Mundial, Vitor Jubini, fotógrafo de A Gazeta, faz a cobertura ao lado de Filipe Souza, editor e colunista de esportes; veja algumas das imagens diretamente da grande final.

Final da Copa do Mundo do Catar entre França e Argentina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados