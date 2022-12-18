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"Respeito e alegria"

Encerramento da Copa do Catar 'dribla' polêmicas com mensagens de união

País-sede foi alvo de críticas após polêmicas sobre direitos dos trabalhadores do Mundial e da comunidade LGBTQIA+
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 13:41

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 13:41

DOHA, CATAR - Antes da partida entre Argentina e França, iniciada as 12h (de Brasília) deste domingo (18), vários artistas estiveram no estádio Lusail para a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo 2022, no Catar. Diferentemente da cerimônia de abertura, que durou quase uma hora, o encerramento teve apenas cerca de vinte minutos.
Queima de fogos antes da partida entre Argentina e França, pela final da Copa do Mundo do Catar 2022
Queima de fogos antes da partida entre Argentina e França, pela final da Copa do Catar Crédito: CHRISTOPHE ENA/AP
Após proibição de ações de apoio à causa LGBTQIA+ e polêmicas por desrespeito a direitos humanos e trabalhistas no país, a organização da Copa reforçou a mensagem de união entre os povos, com discurso de "respeito e alegria".
Quem abriu a cerimônia foi a catari Dana Al Fardan, uma das mais populares artistas do país-sede. A cantora esteve ao centro, acompanhada por um coro com outras mulheres, enquanto golfinhos de balão giravam ao redor do palco.
Em seguida, a dupla Davido e Aisha performou a música "Hayya Hayya/Better Together" (melhor juntos), a canção oficial do Mundial do Catar. O porto-riquenho Ozuna e o francês Gims cantaram "Arhbo", enquanto o quarteto feminino Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad e Manal entoou "Light the Sky".
Mais destaques:
  • Bolas gigantes com as bandeiras das 32 seleções que estiveram no Mundial — os dois balões estampados por França e Argentina foram lançados ao céu;
  • Todos os artistas do evento reunidos em um palco central, enquanto centenas de dançarinos faziam a coreografia em volta;
  • Os voluntários e os torcedores usaram a lanterna dos celulares para iluminar o cenário;
  • Sem a presença do sul-coreano Jeon jung-Kook, do BTS, a canção "Dreamers" foi interpretada pelos cantor nigeriano Davido;
  • O espetáculo incluiu aviões fazendo manobras e soltando fumaça com as cores do Qatar e fogos de artifício nos momentos finais.

Festa de encerramento da Copa do Mundo do Catar

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