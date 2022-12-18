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Hora da final

Veja histórico de confrontos em Copas do Mundo entre França e Argentina

Decisão deste domingo (18) será o quarto duelo entre as duas seleções em Mundiais; confira o retrospecto

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 07:00

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

18 dez 2022 às 07:00
Jogadores de Argentina e França comemoram a classificação para a final da Copa do Mundo do Catar
Jogadores de Argentina e França comemoram a classificação para a final da Copa Crédito: AP
Chegou a hora da final da Copa do Mundo do Catar. Argentina e França decidem, neste domingo (18), a partir das 12 horas (de Brasília), quem vai ser a nova tricampeã mundial de futebol. Será apenas o quarto confronto entre as duas seleções na história das Copas. A vantagem é dos argentinos, mas quem levou a melhor no último encontro foram os franceses.
Além disso, em duas das três vezes em que se enfrentaram em Copas, umas delas saiu campeã. Situação que vai se repetir na final deste domingo (18). Confira o retrospecto:

1930 - Argentina 1 x 0 França

Jogo entre Argentina e França pela Copa do Mundo de 1930
Jogo entre Argentina e França pela Copa do Mundo de 1930 Crédito: Fifa/Divulgação
Logo na primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai, as duas seleções mediram forças pela primeira fase. O gol da vitória argentina foi marcado por Monti, aos 36 minutos do segundo tempo. Naquele ano, a equipe sul-americana chegou à final, mas perdeu por 4 a 2 para os uruguaios e foi vice-campeã.

1978 - Argentina 2 x 1 França

Jogo entre França e Argentina pela Copa do Mundo de 1978
Jogo entre França e Argentina pela Copa do Mundo de 1978 Crédito: Fifa/Divulgação
Em mais um confronto de primeira fase, os argentinos levaram a melhor de novo. Jogando dentro de casa, no estádio Monumental de Núñez, a seleção argentina abriu o placar com Passarella, de pênalti. Platini empatou, mas Luque garantiu a vitória dos hermanos, resultado que eliminou os franceses daquele Mundial. A Argentina acabaria sendo campeã, após derrotar a Holanda na decisão.

2018 - França 4 x 3 Argentina

Jogo entre França e Argentina pela Copa do Mundo de 2018
Messi é cumprimentado por Mbappé após vitória da França sobre a Argentina em 2018 Crédito: Getty Images
Pela primeira vez, o confronto ocorreu em uma fase eliminatória. E, desta vez, foi a França que comemorou, em um jogo cheio de reviravoltas pela Copa do Mundo da Rússia.
Griezmann, de pênalti, abriu o placar. Mas a Argentina virou com Di María e Mercado. Foi aí que Pavard fez aquele que seria eleito o gol mais bonito da Copa, empatando o jogo. Depois, Mbappé marcou duas vezes. No fim, Agüero descontou. Mas a vitória foi da França, que acabou como campeã naquele Mundial.
Vários remanescentes desse jogo estarão em campo na final deste domingo (18). Pelo lado francês, Lloris, Varane, Griezmann, Mbappé e Giroud foram titulares há quatro anos e devem jogar a decisão no Catar. Pela Argentina, os únicos de 2018 que permanecem como titulares são Messi e o lateral Tagliafico. Di María deve ficar no banco.
No retrospecto geral, envolvendo outras competições e amistosos, a vantagem também é argentina. Confira os números:
  • 12 jogos
  • 6 vitórias da Argentina
  • 3 vitórias da França
  • 3 empates
  • 15 gols da Argentina
  • 11 gols da França

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