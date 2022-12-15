Messi 'Maradoneado' de 2022 já supera Messi em lágrimas de 2014

DOHA, CATAR - A Arábia Saudita foi uma pedra no sapato da Argentina na estreia da Copa do Mundo de 2022 . Também de Lionel Messi. Um histórico tropeço por 2 a 1, de virada, levantou dúvidas sobre o grupo liderado por Lionel Scaloni e, especialmente, a situação clínica do craque.

Messi surpreendeu com estilo provocador nesta Copa para superar a derrota vivida em 2014 Crédito: AP

Tendo todo um processo de gestão física por trás, numa estratégia que teve início nas semanas anteriores no PSG, o camisa 10 argentino desembarcou no Catar com o tornozelo direito inchado. Uma imagem assustadora que percorreu o mundo.

Autor do gol solitário (de pênalti) diante dos sauditas, Messi passou por cima do problema — e da desconfiança — em pouquíssimo tempo. Encarnou a alma do ídolo Diego Maradona em campo. Jogou e fez jogar. Batalhou. Se entregou e peitou os adversários.

A "transformação" começou logo no duelo seguinte. Foi mais participativo e, acima de tudo, decisivo contra o México, na vitória por 2 a 0, com uma (exigente) atuação de gala: um gol e uma assistência. De quebra, recebeu o prêmio de melhor em campo.

Respondeu a si mesmo na tentativa de buscar a repetição do feito individual de 2014, no Brasil, quando, mesmo derrotado (por 1 a 0) pela Alemanha na final, foi coroado como o craque da competição. Um troféu individual, inclusive, que o próprio praticamente ignorou.

"Não tem importância ser o melhor jogador sem ganhar a Copa. Não queria o prêmio pessoal, queria o título. Merecíamos mais, mas não tivemos sorte. Foi amargo", desabafou, na ocasião.

No confronto de vida ou morte com a Polônia, o camisa 10 não marcou. Mas novamente carregou a equipe, que conseguiu um triunfo por 2 a 0 e, consequentemente, garantiu a primeira colocação no grupo. Dever mínimo cumprido.

Na fase eliminatória, Messi passou a ser ainda mais técnico, tático e também emocional. Marcou contra Austrália (oitavas), Holanda (quartas) e Croácia (semifinal), anotou duas assistências e fez a "tripleta": ficou com o título de maior destaque nas três partidas.

"Você não se cansa de demonstrar que é o melhor do mundo. Que o mundo todo pare para aplaudir tudo o que este rapaz dá ao futebol. É impressionante", elogiou o amigo uruguaio Luis Suárez, com quem jogou durante várias temporadas no Barcelona.

"Messi está mostrando a essência do futebol. Está mais conectado do que nunca com as pessoas. Está Maradoneado. Sou fã de Messi desde o dia que o vi. Há 20 anos que Messi é um gênio. Quem não ama Messi, não ama o futebol", reforçou o ídolo argentino Jorge Valdano.

Diante dos holandeses, o veterano atacante, de 35 anos, resolveu mostrar uma faceta quase nunca vista antes. Provocou e foi provocado. Dentro e fora das quatro linhas. Festejou na cara do treinador rival, o polêmico Louis van Gaal, e depois da partida, já na zona mista, não gostou de ser encarado pelo atacante Wout Werghorst.

"Que mirá, bobo? Que mirá, bobo? [O que está olhando, estúpido?]", ofendeu na direção do jogador do Besiktas, que, na verdade, apenas estava à espera de tentar uma troca de camisa. Uma cena que viralizou rapidamente nas redes sociais.

"¿Qué mirás bobo?", la reacción de Leo Messi que se volvió viral. El rosarino está más picante que nunca https://t.co/Y1bpkTKviZ pic.twitter.com/WImhPMtvt5 — Diario La Capital (@lacapital) December 9, 2022

Ao todo, Messi já leva quatro títulos de melhor em campo no Qatar. É o recordista nesta edição da competição. Ao marcar frente aos croatas, a terceira vez de pênalti, atingiu o posto de artilheiro, com cinco gols, ao lado do francês e agora também finalista Kylian Mbappé.

"Estou curtindo muito, me sinto bem, me sinto forte para enfrentar cada partida. Pessoalmente, estou feliz na Copa toda e por sorte posso ajudar o grupo para que as coisas saiam bem", destacou, momentos depois de garantir a Argentina na decisão.