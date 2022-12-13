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No país da Copa

Vídeo: praia no Catar tem clima de sossego e muito luxo em beach clubs

Doha tem apenas um balneário gratuito, onde o clima é bem diferente das praias capixabas; para se divertir para valer, é preciso pagar caro em bares luxuosos

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:52
Com a Seleção Brasileira eliminada da Copa do Mundo, o editor de Esportes e colunista de A Gazeta, Filipe Souza, resolveu ir esfriar a cabeça e visitar uma praia no Catar. Mas, ao chegar à Katara Beach, único balneário gratuito de Doha, capital do país, encontrou um clima bem diferente das praias capixabas e brasileiras. Por lá, é preciso seguir regras rígidas para ficar à beira-mar. Liberdade mesmo, com direito a bebidas alcoólicas, só nos luxuosos beach clubs. Mas aí é bom estar preparado para pagar caro pela diversão. Confira no vídeo.

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