Vídeo: praia no Catar tem clima de sossego e muito luxo em beach clubs

Com a Seleção Brasileira eliminada da Copa do Mundo, o editor de Esportes e colunista de A Gazeta, Filipe Souza, resolveu ir esfriar a cabeça e visitar uma praia no Catar. Mas, ao chegar à Katara Beach, único balneário gratuito de Doha, capital do país, encontrou um clima bem diferente das praias capixabas e brasileiras. Por lá, é preciso seguir regras rígidas para ficar à beira-mar. Liberdade mesmo, com direito a bebidas alcoólicas, só nos luxuosos beach clubs. Mas aí é bom estar preparado para pagar caro pela diversão. Confira no vídeo.