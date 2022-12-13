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Lesão na coxa

Richarlison passa por exames e pode ficar fora dos gramados por um mês

O capixaba se reapresentou ao Tottenham, na Inglaterra, e constatou uma lesão sofrida durante o jogo contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 dez 2022 às 12:01

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 12:01

Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison vai às lágrimas após derrota para Croácia. Crédito: Vitor Jubini
O atacante capixaba Richarlison pode ficar fora dos gramados por cerca de um mês. O camisa 9 da Seleção Brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, teve uma lesão detectada no tendão da coxa na partida contra a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.
No momento, o clube inglês aguarda o resultado de exames de imagem para que o grau da lesão seja descoberto. Após a eliminação da Seleção Brasileira para os croatas, a delegação foi liberada e o craque capixaba se apresentou com uma semana de antecedência ao Tottenham.
De acordo com informações do portal ‘The Athletic’, o jogador havia sentido o desconforto muscular ainda no aquecimento da partida da última sexta-feira (9), mas se manteve em campo até os 38 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Pedro.
No Catar, Richarlison foi o artilheiro do Brasil. Em quatro oportunidades que disputou, marcou três gols pela Seleção: dois contra a Sérvia e um contra a Coreia do Sul.

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