Richarlison passa por exames e pode ficar fora dos gramados por um mês

Richarlison vai às lágrimas após derrota para Croácia. Crédito: Vitor Jubini

O atacante capixaba Richarlison pode ficar fora dos gramados por cerca de um mês. O camisa 9 da Seleção Brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, teve uma lesão detectada no tendão da coxa na partida contra a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar

No momento, o clube inglês aguarda o resultado de exames de imagem para que o grau da lesão seja descoberto. Após a eliminação da Seleção Brasileira para os croatas, a delegação foi liberada e o craque capixaba se apresentou com uma semana de antecedência ao Tottenham.

De acordo com informações do portal ‘The Athletic’, o jogador havia sentido o desconforto muscular ainda no aquecimento da partida da última sexta-feira (9), mas se manteve em campo até os 38 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Pedro.