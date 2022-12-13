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Éverton Ribeiro, Diego Ribas e Rodinei têm redes sociais invadidas

Jogadores tiveram as contas do Twitter invadidas na noite desta segunda-feira (12). Responsáveis pela invasão fizeram posts ofensivos e satirizando a rivalidade do Flamengo com o Vasco

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 09:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 dez 2022 às 09:59
Flamengo
Everton Ribeiro tem oferta do mundo árabe e pode deixar o Flamengo em breve Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O meia do Flamengo, Éverton Ribeiro, e os ex-jogadores da equipe carioca Diego Ribas e Rodinei, tiveram seus perfis no Twitter hackeados simultaneamente na noite desta segunda-feira (12). O responsável - ou os responsáveis - pela invasão publicou posts ofensivos e satirizaram a rivalidade que os rubro-negros têm com o Vasco.
"Só passando pra avisar que o Vasco me comprou. Obrigado", publicou o perfil do Éverton Ribeiro, marcando no post a conta @zestyx64.
O mesmo perfil também apareceu mencionado em publicações feitas nos Twitters de Diego Ribas, que anunciou a aposentadoria no final da temporada, e no de Rodinei, que se transferiu para o Olympiakos, da Grécia. A mesma informação falsa sobre uma possível transferência para o Vasco foi divulgada nas três contas.
Conta do meia do Flamengo foi invadida durante a noite de segunda-feira (12)
Conta do meia do Flamengo foi invadida durante a noite de segunda-feira (12) Crédito: Reprodução/Twitter
Um tweet postado, mas posteriormente apagado na conta de Diego afirmava que o ex-meia sempre teve preferência para o clube rival: "Muitos me perguntam se prefiro Vasco ou Flamengo, eu sempre respondo e respondei que o Flamengo é uma m... e eu só cumpro o meu dever, mas sonho é jogar no Vasco. Eu me demito, Flamengo."
A mensagem é falsa. Além de já ter pendurado as chuteiras e trabalhar hoje como comentarista durante a Copa do Mundo para a Rede Globo, Diego Ribas tem forte ligação com Flamengo. Por volta das 23h40, o perfil de Diego chegou a escrever que a conta havia sido recuperada, se desculpando pelas mensagens ofensivas e mentirosas.
"Olá pessoal. Após muita luta consegui recuperar minha conta do Twitter através do suporte. Peço desculpas pelos tweets ofensivos publicados na minha conta. Fiz um servidor no Discord para conversar sobre o ocorrido", dizia a publicação seguida de um link para a plataforma de interação Discord.
Nos comentários, os usuários que acompanham o caso - por volta da meia-noite, o termo "Hackearam" já era um dos mais buscados no Twitter - não acreditaram ser, de fato, o ex-jogador por trás do texto e interpretação a ação como uma pegadinha do hacker.
A desconfiança tinha fundamento. Nos outros perfis hackeados, de Rodinei e Éverton Ribeiro, publicações encaminhando os usuários para a mesma plataforma (Discord) também foram feitas. Nas mensagens, havia a ameaça de que o perfil Choquei, que possui mais de 2,8 milhões de seguidores, também seria invadido.
Até a publicação do texto, as demais contas redes sociais dos três não apresentavam sinais de invasão. Everton Ribeiro foi o único a usar o Instagram para comunicar os usuários de que o seu Twitter havia sido hackeado.

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