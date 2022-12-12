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Histórias da Copa

Argentino que mora no ES torce sozinho por título que nunca viu

Samuel Colmenares nasceu em 1987, um ano depois do último título mundial da Argentina; morando em Aracruz, ainda não encontrou nenhum conterrâneo para assistir aos jogos com ele

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 20:26

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 dez 2022 às 20:26
Samuel é fã de Messi e nunca viu a Argentina campeã da Copa do Mundo
Samuel, com o filho Isaac no colo, é fã de Messi e nunca viu a Argentina ser campeã mundial Crédito: Arquivo Pessoal
Um dos fatores que leva a Copa do Mundo a ser o evento esportivo mais aguardado do planeta é a união entre torcedores que se juntam para assistir à competição. Mas já pensou como seria assistir aos jogos sozinho, sem nenhum conterrâneo para comemorar as vitórias ou até mesmo lamentar as derrotas? Pois esse é o caso do argentino Samuel Colmenares, que está no Brasil há 12 anos e atualmente mora em Aracruz, no Norte do Estado.
Samuel está desde o início da Copa tentando encontrar um conterrâneo para assistir aos jogos com ele, mas ainda não achou nenhum. Segundo o argentino, é muito complicado ver as partidas com os amigos brasileiros.
“Sempre tem aquela rivalidade. Se a Argentina perder, vão me zoar. E se ganhar, não vou me conter (risos)”, contou Samuel, que estava na torcida pelo Brasil para poder assistir ao clássico sul-americano na semifinal da Copa do Mundo.
Nascido em 1987, Samuel nunca viu a seleção argentina ganhar a Copa, já que a última conquista dos hermanos foi um ano antes, em 1986. O torcedor está muito confiante no título e já até arrisca o palpite sobre o adversário na final. “Acredito que será o Marrocos. Já surpreendeu Espanha e Portugal e acho que vai surpreender contra a França também”, analisou.
A seleção argentina se classificou para a semifinal após vencer a Holanda nos pênaltis, na última sexta-feira (9). Agora, os comandados de Lionel Scaloni vão enfrentar, nesta terça-feira (13), a Croácia, que bateu o Brasil nas quartas de final, também nos pênaltis. Um desafio duro, que pode deixar muitos torcedores apreensivos para a disputa.
“A Croácia sempre foi um adversário difícil. Ganhou da gente na última Copa. O futebol não é mais como antes, quando só as seleções grandes botavam medo. Por isso Marrocos tem feito uma boa campanha”, alertou Samuel.

PELÉ OU MARADONA? MESSI!

Quando falamos em Argentina, logo lembramos da rivalidade entre Pelé e Maradona. Para Samuel, a resposta da pergunta sobre quem é o melhor é um pouco diferente do que se ouve por aí. “Messi”, afirma.
Ele é grande fã do craque do PSG e o considera o melhor jogador que já viu, além de elogiar o lado pessoal do atleta. “Acho ele melhor como jogador e como pessoa também. Ele é muito humilde, não tem o que falar dele. Maradona, às vezes, tinha umas atitudes questionáveis”.

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