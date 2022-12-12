Sem luxo e glamour, o lado B da torcida na Copa do Mundo do Catar

O que eu vejo são milhares de homens das mais diversas etnias acomodados nas arquibancadas ou sentados no chão vidrados no telão onde uma seleção africana de matriz árabe enfrenta a equipe do "superstar" Cristiano Ronaldo. Os torcedores estão divididos. Majoritariamente são oriundos de países asiáticos, como Bangladesh, Índia e Nepal. Há também uma significativa parcela de cidadãos vindos do leste africano: sudaneses, somalis e etíopes. Embora de bandeiras diferentes, vieram para o Oriente Médio pelo mesmo motivo: a busca por trabalho.

Após o fim da partida, vencida por Marrocos por 1 a 0, ao olhar cada um daqueles rostos enquanto ia embora, só consegui me lembrar dos versos da música "Cidadão", composta por Lúcio Barbosa e interpretada por de Zé Geraldo: "Tá vendo aquele edifício moço? / Ajudei a levantar / Foi um tempo de aflição / Eram quatro condução / Duas pra ir, duas pra voltar / Hoje depois dele pronto / olho pra cima e fico tonto / Mas me chega um cidadão / e me diz desconfiado, / tu tá aí admirado / ou tá querendo roubar?"