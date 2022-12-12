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Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em Fan Zone instalada no bairro Asia Town, em Doha no Catar Vitor Jubini
Fotojornalismo

Sem luxo e glamour, o lado B da torcida na Copa do Mundo do Catar

Migrantes que ajudaram a construir a infraestrutura do Mundial se reúnem em estádio de críquete, na periferia de Doha, para assistir aos jogos

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 13:57

Publicado em

12 dez 2022 às 13:57
Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em Fan Zone instalada no bairro Asia Town, em Doha no Catar
Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em fan zone no bairro Asia Town Crédito: Vitor Jubini
A partida entre Marrocos e Portugal, pelas quartas de final da Copa do Mundo, estava prestes a começar, no último sábado (10). Naquele momento, uma multidão de homens chegava ao estádio de críquete situado em Asia Town, periferia de Doha. Localizado em um bairro habitado por migrantes, esse espaço é bem diferente e tem menos recursos de entretenimento que as chamadas "fan zones" instaladas pela Fifa no deslumbrante centro da capital do Catar.
Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em Fan Zone instalada no bairro Asia Town, em Doha no Catar
Jovem sudanês comemora vitória de Marrocos sobre Portugal nas quartas de final da Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
O que eu vejo são milhares de homens das mais diversas etnias acomodados nas arquibancadas ou sentados no chão vidrados no telão onde uma seleção africana de matriz árabe enfrenta a equipe do "superstar" Cristiano Ronaldo. Os torcedores estão divididos. Majoritariamente são oriundos de países asiáticos, como Bangladesh, Índia e Nepal. Há também uma significativa parcela de cidadãos vindos do leste africano: sudaneses, somalis e etíopes. Embora de bandeiras diferentes, vieram para o Oriente Médio pelo mesmo motivo: a busca por trabalho.
Foram responsáveis por erguer a infraestrutura do país, inclusive os luxuosos estádios da Copa do Mundo. Quanto a isso, há uma polêmica sendo debatida em meio à competição. Entidades de direitos humanos internacionais questionam as normas trabalhistas adotadas pelo Catar, que, além de oferecer condições precárias e baixos salários, resultaram em centenas de mortes de operários na construção dos estádios.
Mulheres e famílias têm local específico  para ficarem no estádio durante os jogos Crédito: Vitor Jubini
Após o fim da partida, vencida por Marrocos por 1 a 0, ao olhar cada um daqueles rostos enquanto ia embora, só consegui me lembrar dos versos da música "Cidadão", composta por Lúcio Barbosa e interpretada por de Zé Geraldo: "Tá vendo aquele edifício moço? / Ajudei a levantar / Foi um tempo de aflição / Eram quatro condução / Duas pra ir, duas pra voltar / Hoje depois dele pronto / olho pra cima e fico tonto / Mas me chega um cidadão / e me diz desconfiado,  / tu tá aí admirado / ou tá querendo roubar?"
Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em Fan Zone instalada no bairro Asia Town, em Doha no Catar
Partida de futevôlei é disputada enquanto a bola rola no telão em Asia Town Crédito: Vitor Jubini

Migrantes acompanham jogo da Copa do Mundo em Fan Zone instalada no bairro Asia Town, em Doha no Catar

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