Ficou na bronca

Tite irrita até Monja Coen após eliminação do Brasil na Copa: 'Vergonha'

Monja reclamou das escolhas do técnico nas cobranças de pênaltis e da atuação do goleiro Alisson na disputa contra a Croácia

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 20:29

Agência FolhaPress

SÃO PAULO - O técnico da Seleção Brasileira, Tite, conseguiu o feito de irritar até mesmo a tão calma Monja Coen com a eliminação por pênaltis do Brasil pela Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira (9). Ela postou vídeos no Instagram criticando as decisões do técnico e a atuação do goleiro Alisson.
Monja Coen se irrita com eliminação da Seleção Brasileira pela Croácia, na Copa do Mundo do Catar
Monja Coen se irritou com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Reprodução de vídeo
Em um dos vídeos ela questionou quem escalou os jogadores que bateram os pênaltis no jogo contra a Croácia — a Seleção desperdiçou duas chances. "Por que o Anthony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou o pênalti? Por que colocaram aquele menino loirinho (o Rodrygo) que acabou de entrar? Não tá com condição, não tem emocional para isso", disse a monja, irritada.
A monja também criticou o goleiro Alisson por não ter defendido nenhum pênalti. "Não fez nada, teve pouquíssimas defesas e estava frio, não foi capaz de defender nem um pênalti. "O que foi isso?", questionou a monja, destacando que o goleiro da Croácia ficou defendendo o tempo todo durante o jogo.
"Agora quem foi que colocou aquele menino loirinho para marcar o pênalti? Ele não tem condições. Por que não pôs o Anthony que estava bravo, forte? Que vergonha", disse a monja. "Pênaltis mal escalados", escreveu na legenda de um dos vídeos.
Os internautas concordaram com a monja e criticaram as decisões do técnico da Seleção Brasileira . "E por que o Tite abandonou o barco e foi para o vestiário sem consolar os jogadores?", questionou a internauta Carol de Andrade.
"Foi o ego e arrogância do Tite que fizeram o Brasil perder! Escalou e fez substituições atrasadas! Felizmente nosso querido Neymar fez um golaço que calou a boca de muita gente! E agora vida que segue! E cá entre nós, a Croácia só sabe ganhar em pênaltis!", comentou a usuária Berenice Silva.
Junia Borges pediu calma para a monja. "Vamos meditar, realinhar os chacras, sacudir a poeira e seguir", disse a internauta. Lari Lima Ruiz rebateu dizendo que não dá para ter calma. "Deixa a gente xingar o Tite... alguém tem que ser o culpado hoje. Amanhã alinhamos tudo... ou não."

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Fora da Copa, Seleção voltará a campo, com novo técnico, em março de 2023

'Dói na alma ver ele chorando', diz tia de Richarlison após derrota do Brasil

Richarlison diz ter vontade de entrar em um buraco e não aparecer nunca mais

'Não fecho a porta para a Seleção, mas não garanto 100% que vou voltar', diz Neymar

Tite explica por que Neymar não bateu pênalti: 'Pressão era na última'

