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Copa do Mundo

Tite explica por que Neymar não bateu pênalti: 'Pressão era na última'

Melhor cobrador da equipe, camisa 10 acabou não participando da disputa, depois que erro de Marquinhos garantiu a vitória croata

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 17:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 17:41
SÃO PAULO - O técnico Tite se explicou assim após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em derrota nos pênaltis para a Croácia:
Neymar, do Brasil, lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia ao final da partida
Neymar chora após derrota nos pênaltis do Brasil para a Croácia Crédito: DARKO BANDIC/AP
  • Neymar e o quinto pênalti: "Porque ele é o quinto e decisivo pênalti, fica com pressão maior e precisa do jogador de mais qualidade, mentalmente mais forte para fazer a ultima cobrança. É isso".
  • Por que foi ao vestiário no apito final? "Tu me viu comemorar quando vencemos? Não, não fiz. É um pouquinho do estilo, mas talvez eu tivesse tido que fazer isso hoje".
  • Brasil estava desorganizado no gol da Croácia? "Fechamos a parte central, de onde geralmente saem os cruzamentos. Ela vem pra trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização. Talvez seja essa a desorganização que tu tá se referindo. Numa única finalização da Croácia".
  • Fim de ciclo: "O ciclo, como eu já tinha colocado, acaba. Existem outros grandes profissionais e não sou um cara de duas palavras".
  • Caça às bruxas: "Não coloquem herói ou vilão no esporte, não tem. Perdi um titulo brasileiro nas mesmas circunstâncias".
  • A melhor versão?: "Na média geral, sim. Talvez faltasse efetividade maior, transformar em gol as jogadas criadas".

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