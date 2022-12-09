  • 'Vocês dançam, e nós cantamos!', provoca Jornal croata, após eliminação do Brasil
Futebol

'Vocês dançam, e nós cantamos!', provoca Jornal croata, após eliminação do Brasil

Jornal da Croácia provocou os brasileiros por conta da tradição de dançar em comemorações após os gols da Seleção Brasileira
Agência FolhaPress

09 dez 2022 às 16:26

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:26

A eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Qatar, com derrota por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 1 a 1 com a Croácia, foi recebida com surpresa na imprensa internacional. Para o uruguaio El País, os croatas deram "um chacoalhão" no Mundial. Já o croata 24 horas tripudiou: "Vocês dançam, e nós cantamos".
Jogadores croatas comemoram a classificação sobre o Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar
Confira abaixo as manchetes mundo afora:
  • Sportske Novosti (CRO)
    "A maior sensação da Copa do Mundo: a Croácia nocauteou o Brasil; o herói Livi [goleiro Livakovic] destruiu os sonhos de uma superpotência!"

  • 24 Horas (CRO)
    "Vocês dançam, e nós cantamos!!! Croácia nas semifinais"

  • Diário Olé (ARG)
    "Brasil fora do Mundial: a Croácia ganhou nos pênaltis"

  • Clarín (ARG)
    "Brasil falhou nos pênaltis, e Croácia é primeira semifinalista da Copa"

  • El País (URU)
    "Croácia deu mais um chacoalhão no Catar e eliminou a Canarinho"

  • Marca (ESP)
    "O Brasil chora, e o Mundial salta no ar: o superfavorito vai para casa"

  • Mundo Deportivo (ESP)
    "Croácia vai às semifinais!"

  • Gazzetta dello Sport (ITA)
    "Brasil perde nos pênaltis"

  • Corriere della Sera (ITA)
    "A Croácia manda o Brasil para casa: vence nos pênaltis e vai às semifinais"

  • The Telegraph (ING)
    "Pênaltis perdidos tiram o Brasil da Copa do Mundo"

  • The Independent (ING)
    "Croácia nocauteia o Brasil na Copa após cobrança de pênaltis"

  • L'Équipe (FRA)
    "A Croácia derrota o Brasil"

  • Le Monde (FRA)
    "Brasileiros eliminados nos pênaltis após falha de Marquinhos!"

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3º trauma em Copas e sai chorando

Capitão três vezes, Thiago Silva vive novo trauma em 'última dança' na Copa

Lesões, falta de alternativa de jogo, afobação: o que derrubou o Brasil

Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

Croácia chega à 2ª semi seguida sem vencer no tempo normal em mata-mata

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
