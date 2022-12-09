'Vocês dançam, e nós cantamos!', provoca Jornal croata, após eliminação do Brasil

A eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Qatar, com derrota por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 1 a 1 com a Croácia, foi recebida com surpresa na imprensa internacional. Para o uruguaio El País, os croatas deram "um chacoalhão" no Mundial. Já o croata 24 horas tripudiou: "Vocês dançam, e nós cantamos".
Confira abaixo as manchetes mundo afora:
- Sportske Novosti (CRO)
"A maior sensação da Copa do Mundo: a Croácia nocauteou o Brasil; o herói Livi [goleiro Livakovic] destruiu os sonhos de uma superpotência!"
- 24 Horas (CRO)
"Vocês dançam, e nós cantamos!!! Croácia nas semifinais"
- Diário Olé (ARG)
"Brasil fora do Mundial: a Croácia ganhou nos pênaltis"
- Clarín (ARG)
"Brasil falhou nos pênaltis, e Croácia é primeira semifinalista da Copa"
- El País (URU)
"Croácia deu mais um chacoalhão no Catar e eliminou a Canarinho"
- Marca (ESP)
"O Brasil chora, e o Mundial salta no ar: o superfavorito vai para casa"
- Mundo Deportivo (ESP)
"Croácia vai às semifinais!"
- Gazzetta dello Sport (ITA)
"Brasil perde nos pênaltis"
- Corriere della Sera (ITA)
"A Croácia manda o Brasil para casa: vence nos pênaltis e vai às semifinais"
- The Telegraph (ING)
"Pênaltis perdidos tiram o Brasil da Copa do Mundo"
- The Independent (ING)
"Croácia nocauteia o Brasil na Copa após cobrança de pênaltis"
- L'Équipe (FRA)
"A Croácia derrota o Brasil"
- Le Monde (FRA)
"Brasileiros eliminados nos pênaltis após falha de Marquinhos!"