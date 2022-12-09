Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

A expectativa realmente era de um jogo difícil, mas os torcedores ainda acreditavam na vitória. Mas, à medida que o jogo caminhava para o final e o gol não saía, a alegria deu lugar à tensão. Neymar reacendeu as esperanças ao marcar no final do primeiro tempo da prorrogação, mas a Croácia empatou e jogou água no chope brasileiro.