Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

Não foi desta vez. O Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia e adiou o sonho do hexa para 2026. Na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, o clima de festa deu lugar à tristeza, e a decepção era visível no rosto dos torcedores. Muitos foram às lágrimas.
A expectativa realmente era de um jogo difícil, mas os torcedores ainda acreditavam na vitória. Mas, à medida que o jogo caminhava para o final e o gol não saía, a alegria deu lugar à tensão. Neymar reacendeu as esperanças ao marcar no final do primeiro tempo da prorrogação, mas a Croácia empatou e jogou água no chope brasileiro.
Para o autônomo Daniel Pereira, 27, o técnico Tite poderia ter colocado o jogador Alexandro antes. "Faltou vontade. Os jogadores não voltavam e o Tite me deixa o Danilo em campo, com o Alexandro no banco", reclamou.
Para a estudante Laryssa Sales, 18, deixar a disputa chegar aos pênaltis beneficiou a Croácia. "Faltou acertar o toque de bola. E é falta de sorte terem chegado nos pênaltis contra a Croácia, que estava mais preparada".