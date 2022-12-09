Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa
Copa do Mundo

Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

Clima de festa deu lugar à tristeza entre os torcedores que acompanharam a partida na arena de Camburi, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (8); nos pênaltis, Seleção foi derrotada pela Croácia

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2022 às 15:09
Torcedores na Praia de Camburi, em Vitória, lamentam eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em derrota nos pênaltis para a Croácia
Torcedores na Praia de Camburi, em Vitória, lamentam eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva
Não foi desta vez. O Brasil foi eliminado nos pênaltis pela Croácia e adiou o sonho do hexa para 2026. Na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, o clima de festa deu lugar à tristeza, e a decepção era visível no rosto dos torcedores. Muitos foram às lágrimas. 
A expectativa realmente era de um jogo difícil, mas os torcedores ainda acreditavam na vitória. Mas, à medida que o jogo caminhava para o final e o gol não saía, a alegria deu lugar à tensão. Neymar reacendeu as esperanças ao marcar no final do primeiro tempo da prorrogação, mas a Croácia empatou e jogou água no chope brasileiro. 
Torcedores na Praia de Camburi, em Vitória, lamentam eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em derrota nos pênaltis para a Croácia
Torcedores na Praia de Camburi, em Vitória, lamentam eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva
Para o autônomo Daniel Pereira, 27, o técnico Tite poderia ter colocado o jogador Alexandro antes. "Faltou vontade. Os jogadores não voltavam e o Tite me deixa o Danilo em campo, com o Alexandro no banco", reclamou.
Para a estudante Laryssa Sales, 18, deixar a disputa chegar aos pênaltis beneficiou a Croácia. "Faltou acertar o toque de bola. E é falta de sorte terem chegado nos pênaltis contra a Croácia, que estava mais preparada".

Torcedores na Praia de Camburi, em Vitória, lamentam eliminação do Brasil na Copa

LEIA MAIS SOBRE A COPA 2022

'No Brasil, Ronaldo é só mais um gordo andando pela rua', critica Kaká

Fifa planeja 12 grupos com quatro seleções cada para Copa-2026

Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a Copa do Mundo do Catar

Mulheres ainda lutam para se tornarem visíveis no país da Copa

Irmã de Cristiano Ronaldo desabafa e pede que jogador deixe seleção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados