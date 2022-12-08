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Seleção Brasileira

'No Brasil, Ronaldo é só mais um gordo andando pela rua', critica Kaká

Em programa de TV na Inglaterra, ex-meia critica o tratamento dado por torcedores brasileiros a ídolos do futebol

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 16:45
SÃO PAULO - Durante uma entrevista no programa televisivo da Inglaterra BeIN Sports, o ex-meia Kaká explicou que o tratamento dos brasileiros com seus ídolos no futebol não é dos melhores. Ele cita, entre os principais exemplos, Ronaldo Fenômeno e Neymar.
Dividindo a mesa redonda com comentaristas ingleses, dois deles ídolos do futebol, John Terry (ex-Chelsea) e Gary Neville (ex-United), Kaká analisa que há uma diferença na idolatria com Ronaldo, que seria visto como um "gordo" aqui, enquanto lá é visto como ídolo. Além de dizer que muitas vezes os próprios torcedores não apoiam a Seleção Brasileira.
Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo acompanham jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo acompanham jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Crédito: Instagram / Reprodução
"É estranho falar isso, mas muitas pessoas (brasileiras) não torcem para o Brasil. Eu sei que é estranho, mas acontece às vezes. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês (estrangeiros) verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua", inicia Kaká, citando também o atual camisa 10 do PSG e Seleção Brasileira.
"Nesse momento, muitas pessoas estão falando do Neymar de uma forma negativa", acrescenta, antes de ser interrompido por um dos comentaristas, que menciona o aspecto político como inferente na relação com Neymar. "É estranho, talvez seja algo sobre política também", completa.
O apresentador do programa, Richard Keys, se mostra surpreso com a afirmação de Kaká e aponta que Ronaldo é o melhor jogador que já viu. 
"No meu time ideal, eu começo pelo Ronaldo. Eu formo o time em volta dele, vocês (brasileiros) não? Ele é o melhor que eu já vi", diz Richard.
"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo. Nós amamos Ronaldo. Eu amo Ronaldo. Mas é diferente. Vejo mais respeito a eles fora do país do que aqui [no Brasil]", responde Kaká.

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