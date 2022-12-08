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Mulheres no Catar Vitor Jubini
Fotojornalismo

Mulheres ainda lutam para se tornarem visíveis no país da Copa

Ao andar pelas ruas de Doha, é difícil encontrar mulheres; quando aparecem, estão vestidas com o niqab, em que só os olhos ficam expostos

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 15:47

Publicado em

08 dez 2022 às 15:47
Mulheres no Catar
Mulheres vestidas com hijab chegam ao estádio Al Bayt para abertura da Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
Desde que cheguei ao Catar, no dia 19 de novembro, véspera do início da Copa do Mundo, quase não vi mulheres cataris pelas ruas de Doha, a capital do país. A não ser em locais com atrativos turísticos, como o mercado de Souq Waqif. Nesses raros encontros, confesso que vivencio um choque cultural. Ainda é estranho me deparar pessoalmente com mulheres trajando o niqab, vestimenta em que o corpo é totalmente coberto, deixando apenas os olhos à mostra. Há também aquelas que usam o hijab, véu islâmico que cobre cabeça, cabelo, orelhas e pescoço.
Como mostram as fotos que registrei, essas vestimentas tornam as mulheres praticamente "invisíveis", num país que restringe os direitos femininos e parece não querer enxergá-las 
Mulheres no Catar
Vestimentas vistas no Catar são muito comuns em países árabes com predomínio da religião islâmica Crédito: Vitor Jubini
Esse "estranhamento" de minha parte evoca um dos questionamentos da comunidade internacional diante da realização da Copa do Mundo no Catar: os direitos das mulheres. Sabe-se que, em regimes conservadores estruturados numa interpretação rigorosa do Islã, mulheres são sujeitas a padrões de comportamento estabelecidos por uma sociedade patriarcal e religiosa.
As transformações sociais no Catar são lentas. No entanto, ao que parece, há um desejo enorme por parte desta nação em seguir costumes ocidentais. Sendo assim, é necessário que se faça valer, independentemente de qualquer argumento cultural ou religioso, as linhas escritas na Declaração Universal do Direitos Humanos:
"Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição".
Mulheres no Catar
Artista faz desenhos sobre a pele de turista nas ruas de Doha, no Catar Crédito: Vitor Jubini
Mulheres no Catar
Turista italiana carrega recado na camiseta sobre direitos às mulheres: "Nós temos o direito de ser ouvidas" Crédito: Vitor Jubini
Mulheres no Catar
Ao contrário de alguns países do Oriente Médio, o Catar permite que mulheres frequentem estádios de futebol Crédito: Vitor Jubini
Mulheres no Catar
Mulher passeia com criança na região de Corniche, em Doha, no Catar Crédito: Vitor Jubini
Mulheres no Catar
Manequim é exposto com a vestimenta conhecida como "niqab" Crédito: Vitor Jubini

Mulheres no Catar

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