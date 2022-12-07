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Ostentação na Copa

Chef que serviu 'bife de ouro' exibe conta de quase R$ 1 milhão

Jantar em uma das filiais do badalado Nusr-et, no Catar, teve carnes douradas, sobremesas folheadas e vinhos raros

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 21:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2022 às 21:07
RIO DE JANEIRO - O motivo de ele fazer isso, não se sabe. Mas o fato é que o chef Nusret Gokçe, que serviu teatralmente nacos de carne cobertos com ouro para alguns jogadores da Seleção Brasileira em Doha, Catar, na semana passada, não pensou duas vezes ao mostrar a "continha" de um dos seus estimados clientes: 645 mil dirhams, ou cerca de R$ 915 mil.
Nusret Gokçe: empresário e chef vem disseminando o conceito do jantar-ostentação
O chef Nusret Gokçe dissemina o conceito do jantar-ostentação no Catar Crédito: Instagram / Reprodução
Na conta, é possível ver que o cliente, não identificado, pediu dois bifes de Istambul cobertos com folhas de ouro, dois bifes otomanos dourados, dois filés mignon e mais 11 bifes de filé, além de 15 Baklavas (massa folhada com recheio de nozes ou pistache) em uma das filiais do restaurante Nusr-et.
Também consta no documento cinco garrafas de Petrus, duas garrafas de Petrus 2009 Louis XIII e uma garrafa de Château Margaux, vinhos importado da região francesa de Bordeaux. Só as bebidas custaram 525 mil dirhams, cerca de R$ 747 mil, no dia 17 de novembro.
Nusret Gokçe: empresário e chef vem disseminando o conceito do jantar-ostentação. Conta de quase R$ 1 milhão
Conta exibida pelo chef Nusret Gokçe deu 645 mil dirhams, ou quase R$ 1 milhão Crédito: Instagram / Reprodução
"Qualidade nunca é cara", escreveu, candidamente na legenda o empresário turco, mais conhecido como Salt Bae. Ele também serviu os brasileiros Bremer, Vinícius Júnior, Éder Militão, Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno na churrascaria, em Doha.
O grupo estava de folga e decidiu provar um bife coberto por ouro 24 quilates, que pode custar cerca de R$ 9 mil. Além dos brasileiros, jogadores da seleção espanhola e o polonês Robert Lewandowski também visitaram o local durante a competição.
A ostentação gerou muitas críticas nas redes sociais. Além de centenas de internautas, a atriz Luana Piovani e Padre Júlio Lancellotti foram algumas das vozes que se ergueram contra a atitude dos jogadores, e a polêmica fez com que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno se pronunciasse sobre o episódio. Ele reclamou do "discurso de ódio constante".
"A Seleção Brasileira e os jogadores de futebol têm uma responsabilidade tão grande de transmitir o bem, e as pessoas estão confundindo futebol com política, com discurso de ódio. As pessoas estão muito perdidas. Hoje você não vê a pessoa discutindo futebol, é só opinião, cagando regra, e o discurso de ódio é constante", disse o dono do time mineiro Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha.

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