  Portugal atropela Suíça com 3 gols de substituto de CR7 e vai às quartas
Copa do Mundo

Portugal atropela Suíça com 3 gols de substituto de CR7 e vai às quartas

Gonçalo Ramos brilhou na goleada de 6 a 1; portugueses vão encarar Marrocos no próximo sábado (10), na disputa por vaga na semifinal

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 18:10

Agência FolhaPress

Gonçalo Ramos marcou três vezes na goleada portuguesa sobre a Suíça Crédito: NATACHA PISARENKO/AP
Portugal está nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Havia uma desconfiança em relação a como a seleção se comportaria com Cristiano Ronaldo na reserva, mas uma atuação de gala nesta terça-feira (6) mostrou que Fernando Santos estava certo. Gonçalo Ramos, o substituto de CR7 no ataque, brilhou com três gols e comandou a goleada contra a Suíça por 6 a 1, no Estádio Lusail.
Com a responsabilidade de substituir o craque, o camisa 26 foi a estrela da partida. Gonçalo fez um golaço para abrir o placar, ainda no primeiro tempo, e colocou mais duas bolas na rede na etapa final (o último de cavadinha). O zagueiro Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão também marcaram na goleada, e Akanji descontou para os suíços.
Cristiano Ronaldo entrou no fim do segundo tempo e chegou a marcar. Mas o gol foi anulado por impedimento.
Com a vitória empolgante, Portugal irá encarar Marrocos nas quartas de final da Copa. Mais cedo, os africanos venceram a Espanha nos pênaltis e avançaram. A partida acontece no sábado (10), às 12h, no Al Thumama.

