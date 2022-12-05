Ronaldo faz 'Dança do Pombo' e emociona Richarlison em encontro

Após mais uma boa atuação e outro gol marcado — o terceiro dele na Copa do Mundo do Catar —, Richarlison teve uma surpresa e tanto. Logo depois da alegria pela vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, que garantiu a classificação do Brasil para as quartas de final, o capixaba se emocionou ao encontrar Ronaldo Fenômeno. De quebra, ainda viu o ídolo imitar a 'Dança do Pombo', comemoração que virou sua marca registrada.

Ronaldo fez a Dança do Pombo com Richarlison, após entrevista Crédito: Fifa / Reprodução

Em vídeo divulgado no Instagram oficial da Copa do Mundo, Richarlison é chamado para uma entrevista. Quando sai do vestiário, não esconde a surpresa ao ver que o entrevistador seria o Ronaldo. Diante do olhar de admiração do capixaba, Fenômeno deu um abraço nele, seguido de um "parabéns". "Estou sem palavras", disse, de forma tímida, o atual camisa 9 da Seleção.

Enquanto a equipe técnica instalava o microfone em Richarlison, Ronaldo aproveitou para brincar: "Você vai ter de me ensinar a 'Dança do Pombo'. Fez até o Tite dançar", disse o Fenômeno. "Estou emocionado", comentou o capixaba, com um sorriso sem graça.

"Faltam três jogos ainda. Na final, você vai meter o 'cascão'", cobrou Ronaldo, referindo-se ao corte de cabelo que tornou famoso na fase final da Copa do Mundo de 2002.

Na entrevista à Ronaldo TV, o atual camisa 9 do Brasil apontou o Fenômeno como sua "inspiração na infância" e agradeceu à presença do ex-jogador nas arquibancadas dos jogos da Seleção Brasileira no Catar.

"Fico emocionado, porque é meu ídolo, assim como o Neymar. Inspiração de criança. Você já viu um monte de foto minha de [cabelo] cascão, te imitando. Você estar aqui é uma alegria para todo o grupo, e querendo ou não contagia dentro de campo ver você, o Cafu, o Kaká o Roberto Carlos. Isso nos incentiva bastante", falou Richarlison, sem segurar as lágrimas.

Ronaldo ouviu atentamente ao emocionado fã. "O que eu fiz por você, agora é a sua vez. Você que inspira milhões de brasileiros com a tua arte, com os teus gols, sua alegria de jogar. Você é um orgulho para a gente. Quero te desejar muita sorte", falou o pentacampeão.

Richarlison ocupa, agora, a segunda posição na artilharia geral do torneio, com 3 gols marcados, ao lado de nomes como Lionel Messi e Cody Gakpo. E disse ao Fenômeno que quer mais: "Você, como camisa 9, sabe que a gente vive de gols. Com a camisa amarelinha, Deus me abençoou, porque tenho feito muitos gols. Carregar a 9 nas costas é um peso muito grande. Tenho de honrar e acho que estou fazendo esse papel muito bem".

"Você está fazendo muito bem o papel do camisa 9, como há muito tempo (a Seleção Brasileira) não tinha. O gol de hoje foi especial, com muita tranquilidade na 'chapada'" Ronaldo - Ex-atacante da Seleção Brasileira, durante entrevista com Richarlison

No fim, Ronaldo pediu que Richarlison lhe ensinasse a 'Dança do Pombo'. "Eu queria muito aprender", brincou o Fenômeno. A seguir, os dois fizeram junto a coreografia. Na despedida, o capixaba encostou na perna do "ex-atacante" como um ritual para fazer mais gols na Copa do Mundo.