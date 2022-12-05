  Richarlison parabeniza Tite por 'Dança do Pombo', mas corneta técnico
Copa do Mundo

Richarlison parabeniza Tite por 'Dança do Pombo', mas corneta técnico

Lucas Paquetá, um dos especialistas das danças na Seleção Brasileira e autor do quarto gol, também falou sobre a irreverência de Tite

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 19:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 19:55
DOHA, QATAR - Tite surpreendeu ao fazer a "Dança do Pombo" na comemoração do terceiro gol do Brasil na vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Catar 2022.
Quando Richarlison balançou as redes, logo correu para o banco de reservas e fez o técnico cumprir a promessa de dançar.
"Foi combinada, a gente falou na preleção. Ele me chamou e pediu para ensinar a 'Dança do Pombo'. É importante ter essa alegria, isso nos contagia. Importante estar com a gente na comemoração", disse Richarlison, antes de cornetar o professor.
"Está de parabéns. Está um pouco travadinho, mas o que importa é ele estar feliz", completou o Pombo.
Lucas Paquetá, um dos especialistas das danças na Seleção Brasileira e autor do quarto gol, também falou sobre a irreverência de Tite.
"O professor falou que, se saísse gol, ele aprenderia a dancinha do pombo ou a minha, não importava. A gente fica feliz. Ele nos dá muita confiança para ir para cima, mas acima de tudo para ser feliz em campo. O Brasil hoje foi feliz dentro de campo e conseguimos o resultado", afirmou Paquetá.
Paquetá comemora gol contra Coreia do Sul na Copa
Paquetá comemora gol contra Coreia do Sul na copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Brasil enfrentará a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.

