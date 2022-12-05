Richarlison parabeniza Tite por 'Dança do Pombo', mas corneta técnico

DOHA, QATAR - Tite surpreendeu ao fazer a "Dança do Pombo" na comemoração do terceiro gol do Brasil na vitória por 4 a 1 contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, na classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Catar 2022.
Quando Richarlison balançou as redes, logo correu para o banco de reservas e fez o técnico cumprir a promessa de dançar.
"Foi combinada, a gente falou na preleção. Ele me chamou e pediu para ensinar a 'Dança do Pombo'. É importante ter essa alegria, isso nos contagia. Importante estar com a gente na comemoração", disse Richarlison, antes de cornetar o professor.
"Está de parabéns. Está um pouco travadinho, mas o que importa é ele estar feliz", completou o Pombo.
Lucas Paquetá, um dos especialistas das danças na Seleção Brasileira e autor do quarto gol, também falou sobre a irreverência de Tite.
"O professor falou que, se saísse gol, ele aprenderia a dancinha do pombo ou a minha, não importava. A gente fica feliz. Ele nos dá muita confiança para ir para cima, mas acima de tudo para ser feliz em campo. O Brasil hoje foi feliz dentro de campo e conseguimos o resultado", afirmou Paquetá.
O Brasil enfrentará a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.