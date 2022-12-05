Torcida do ES vai à loucura com goleada do Brasil contra Coreia

Torcida na Arena São Pedro, em Vitória, comemora gol do Brasil contra Coreia Crédito: Fernando Madeira

A torcida capixaba fez a festa com a goleada do Brasil contra a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5). Com direito a show de bola, mais um belo gol de Richarlison, retorno de Neymar e classificação mais do que merecida para as quartas de final, não faltaram elogios para a atuação da Seleção.

E, desta vez, até o sol apareceu — após mais de uma semana de chuva —, o que levou mais gente para os bares e arenas montadas com telões em alguns pontos do Espírito Santo, como na Praia de Camburi e em São Pedro, em Vitória. A empolgação foi geral. Famílias, amigos e trabalhadores saindo do expediente se reuniram para assistir e comemorar.

Para a fisioterapeuta Geovanna Santos, o Brasil fez sua melhor partida da Copa do Mundo. "Não esperava o resultado de hoje. O Brasil me supreendeu demais com esse resultado. Quando vi a estreia, não pensei que chegaríamos nessa fase, para ser sincera", disse.

Perguntada se agora a confiança no hexacampeonato está mais forte, ela confirma: "Agora sim, né? Faltam três jogos para o nosso objetivo maior e o Brasil tem time para isso, mas tem que ter a mesma vontade que o torcedor a cada Copa", completou.

Já o empresário Roberto Barroso ainda espera que o futebol brasileiro melhore. "Depois do último jogo (contra Camarões) minha fé na Seleção Brasileira diminuiu. E hoje, apesar do resultado, o Brasil perdeu muitas chances claras também", analisou.

Ricardo espera que o largo placar de 4 a 1 não deixe a Seleção perder o ritmo. "Agora vamos enfrentar os melhores dos melhores. Não dá para amolecer de forma alguma. Quem chega nessa fase joga cada jogo como uma final e espero que o Brasil também compreenda isso. A Croácia vai ser o teste de fogo para a nossa Seleção."

A Seleção volta a campo na próxima sexta-feira (9), ao meio-dia, para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com informações de João Barbosa