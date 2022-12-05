Ataque brilha, Richarlison marca e Brasil goleia a Coreia do Sul na Copa

Em dia iluminado do ataque, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, onde vai enfrentar a Croácia. A torcida brasileira que compareceu ao 974 Stadium nesta segunda-feira (05) acompanhou um verdadeiro show no primeiro tempo. O elenco comandado por Tite foi avassalador para liquidar o jogo em apenas 35 minutos.
Vini Jr, Neymar, o capixaba Richarlison e Lucas Paquetá marcaram os gols da vitória, que poderia ser ainda mais elástica diante de uma Coreia que não conseguiu se encontrar na partida, mas descontou no segundo tempo com Seungho. O Brasil sobrou em campo.
A Seleção Brasileira volta a campo já na próxima sexta-feira (09), para enfrentar a Croácia no City Education Stadium, às 12h. Já os coreanos arrumam as malas e voltam para o seu país.
O JOGO
O Brasil mal deu tempo da Coreia do Sul respirar. Aos seis minutos de jogo, Raphinha fez bela jogada pelo lado direito do ataque e passou para Vini Jr bater com categoria e fazer 1 a 0 para a Seleção Brasileira. Os asiáticos não tiveram nem tempo de assimilar o golpe: Richarlison sofreu pênalti, e aos 13 minutos Neymar cobrou ao seu melhor estilo e ampliou a vantagem.
Dono do jogo, o Brasil chegou ao terceiro gol com Richarlison. O capixaba ganhou a bola com categoria, tocou em Marquinhos, que escorou para Thiago Silva dar passe açucarado para Richarlison finalizar firme para as redes: 3 a 0 para a Seleção. Gol que fez até o técnico Tite fazer a dança do pombo.
Antes do primeiro tempo acabar, deu tempo de sair mais um. Em contragolpe de almanaque, Richarlison arrancou com a bola e tocou para Neymar, que espetou na ponta esquerda para Vini Jr cruzar para Lucas Paquetá, que chegava de trás, fuzilar para as redes. Goleada brasileira no Catar.
SEGUNDO TEMPO
Tite apostou no mesmo time no retorno do segundo tempo, e o cenário da partida não mudou. O Brasil continuou amassando a Coreia e criando oportunidades, mas desta vez os coreanos tiveram uma grande chance. Son saiu cara a cara com Alisson que fez grande defesa. Pelo lado do Brasil, Raphinha criou duas chances, mas parou nas defesas do goleiro Kim.
Na sequência, o Brasil relaxou e permitiu que a Coreia crescesse na partida. Para movimentar sua equipe e preocupado com as condições de seus laterais, Tite promoveu substituições. Tirou Militão e Danilo e colocou Daniel Alves na direita, e Bremer improvisado na esquerda. No ataque, o treinador sacou Vini Jr e apostou em Gabriel Martinelli.
Aos 32 minutos, enfim, a Coreia do Sul conseguiu descontar. Seungho acertou lindo chute de fora da área no canto direito de Alisson.
Na reta final, Tite ainda substituiu Alisson e Neymar. Entraram Weverton e Rodrygo. O Brasil administrou a partida e assegurou a boa vitória que o deixa muito forte na luta pelo hexa.