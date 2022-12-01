"Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista", diz Daniel Alves

Daniel Alves em treino da Seleção Brasileira no estádio Grand Hamad em Doha no Catar Crédito: Vitor Jubini

Convocação mais contestada da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves foi bombardeado pelos jornalistas em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (01), no Centro de Mídia, em Doha. Aos 39 anos, o lateral que será titular na partida contra Camarões na sexta-feira (02) sabe que será cobrado, mas não se esquivou das perguntas e mostrou a personalidade de sempre.

"Minha missão na Seleção é entregar o meu melhor em prol da Seleção. Temos 26 jogadores com a capacidade. Em cada momento nos temos um plano. Nosso time necessitava na minha posição de melhor defesa nos últimos jogos, e eu sou um bom ataque. E esse é o plano. Essa é a minha missão. Se tive que tocar pandeiro eu vou ser o melhor pandeirista da equipe", brincou se referindo às críticas de que veio para a Copa apenas para fazer a alegria do elenco.

Perto de se tornar o jogador mais experiente da Seleção Brasileira a usar a braçadeira de capitão em uma Copa do Mundo, Dani garante que está preparado.

"A vida me ensinou que quando você coloca sua mente naquilo que você quer, trabalho, dedicação, proceder no que você quer, ela te leva a lugares inimagináveis. É o que a vida está me presenteando agora. Eu tratei de fazer durante todo esse tempo, coloquei todo o meu melhor a serviço da Seleção Brasileira. A vida premia as pessoas que amam o que fazem e se entregam de corpo e alma. Tô colhendo o que plantei. É normal que as pessoas contestem, pela idade ou de repente por não estar no meu melhor momento. Seleção e Copa não é simplesmente tá no melhor momento dentro dos seus clubes, mas está no melhor momento dentro da Seleção Brasileira, e nisso e estou", declarou.

Sobre as críticas, Daniel relatou que não é motivo para ele se abalar. "Historicamente na Seleção sempre alguém tem que pagar a conta. Todos são titulares nos grandes da Europa e eu não. Então é normal. Me incomoda, mas não me afeta. Prefiro ir por outro caminho que é entregar o meu melhor", pontuou.

Daniel Alves está confirmado como titular na partida contra Camarões, jogo em que o técnico Tite vai apostar em um time inteiro formado por reservas.