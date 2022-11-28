Em recado para capixabas, Richarlison promete "dar a vida" na Copa do Mundo

Atacante agradeceu o carinho os torcedores do Espírito Santo e valorizou seu início de trajetória em Nova Venécia

Públicado em 

28 nov 2022 às 17:40
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison durante partida entre Brasil e SUíca no estádio 974, em DOha na Copa do Catar Crédito: Vitor Jubini
Primeiro capixaba a marcar gols em mundiais e na luta pelo título e pela artilharia na Copa do Mundo do Catar, Richarlison não balançou a rede na vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira (28). Mas como para o atacante, a meta "é o título e não a artilharia", o capixaba era só sorrisos ao final do jogo quando passou na zona mista e conversou com os jornalistas.  
Ciente que o Espírito Santo está em festa com sua presença na Copa do Mundo, Richarlison fez questão de agradecer o carinho que vem de sua terra natal.  "Fiquei muito feliz né (carinho do ES). Ver o povo capixaba e os brasileiros torcendo por nós. Então acho que é dar a vida em campo por eles também. É o que a gente tá fazendo, e a gente vai buscar essa Copa", afirmou o atleta. 
Após ganhar maior projeção para o mundo depois dos dois gols na estreia do Brasil na Copa, Richarlison garante que não vai subir no salto e promete manter a humildade para buscar resultados. "Para mim não mudou nada. É claro que eu ganhei um pouco mais de visibilidade, mas é o meu talento de sempre mesmo. Vim numa crescente muito boa, então acho que aqui na Copa do Mundo que o pessoal começou a  me ver um pouco mais, então é continuar, né! Continuar com os pés no chão e com humildade que vai dar tudo certo e vou buscar fazer mais gols", declarou.
No ápice de sua carreira, mas valorizando sua trajetória, o atacante capixaba destacou seu início em Nova Venécia. Richarlison acredita que a base que começou a construir em sua cidade é fundamental para que hoje ele colha os frutos na Seleção Brasileira. 

Richarlison estreia na Copa do Mundo do Catar

"Eu comecei com dez anos lá em Nova Venécia na minha escolinha, saí com 16 anos e depois passei por um clube no Espírito Santo (Real Noroeste). É importante você trabalhar firme desde novo para que eh possa chegar num momento como esse de Copa do Mundo e brilhar. Então foi o que aconteceu comigo, e eu quero continuar fazendo história com essa camisa". 
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (02), quando vai enfrentar Camarões no Lusail Stadium, às 16h. A expectativa é que o técnico Tite faça várias substituições no time titular para testar jogadores e definir a melhor formação para o mata-mata no Mundial.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

