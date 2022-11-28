Em recado para capixabas, Richarlison promete "dar a vida" na Copa do Mundo

Ciente que o Espírito Santo está em festa com sua presença na Copa do Mundo, Richarlison
fez questão de agradecer o carinho que vem de sua terra natal. "Fiquei muito feliz né (carinho do ES). Ver o povo capixaba e os brasileiros torcendo por nós. Então acho que é dar a vida em campo por eles também. É o que a gente tá fazendo, e a gente vai buscar essa Copa", afirmou o atleta.
Após ganhar maior projeção para o mundo depois dos dois gols na estreia do Brasil na Copa, Richarlison
garante que não vai subir no salto e promete manter a humildade para buscar resultados. "Para mim não mudou nada. É claro que eu ganhei um pouco mais de visibilidade, mas é o meu talento de sempre mesmo. Vim numa crescente muito boa, então acho que aqui na Copa do Mundo que o pessoal começou a me ver um pouco mais, então é continuar, né! Continuar com os pés no chão e com humildade que vai dar tudo certo e vou buscar fazer mais gols", declarou.
No ápice de sua carreira, mas valorizando sua trajetória, o atacante capixaba destacou seu início em Nova Venécia. Richarlison
acredita que a base que começou a construir em sua cidade é fundamental para que hoje ele colha os frutos na Seleção Brasileira.
"Eu comecei com dez anos lá em Nova Venécia na minha escolinha, saí com 16 anos e depois passei por um clube no Espírito Santo (Real Noroeste). É importante você trabalhar firme desde novo para que eh possa chegar num momento como esse de Copa do Mundo e brilhar. Então foi o que aconteceu comigo, e eu quero continuar fazendo história com essa camisa".
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (02), quando vai enfrentar Camarões no Lusail Stadium, às 16h. A expectativa é que o técnico Tite faça várias substituições no time titular para testar jogadores e definir a melhor formação para o mata-mata no Mundial.