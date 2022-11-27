Técnico da Seleção, Tite se solidariza às vítimas de atentado em Aracruz

Mesmo sem ter um conhecimento maior sobre o atentado às escolas em Aracruz
que deixou quatro mortos e 13 feridos, o técnico Tite se solidarizou às vítimas e às famílias que estão de luto no Espírito Santo
. Em entrevista coletiva realizada no Centro de Mídia na manhã deste domingo (27), o treinador se manifestou sobre o ocorrido.
"Não estava sabendo de Aracruz. Mas temos que fazer do esporte um meio de respeito. E o meu lado humano se puder levar algum conforto, deixo toda a minha solidariedade e o meu apreço", afirmou o treinador, endossado por seu auxiliar César Sampaio: "Meus sentimentos às vítimas de Aracruz".
Dias antes, o atacante Richarlison
já havia mostrado sua tristeza com o acontecimento em seu Estado. "Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", disse ele.
A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28). Às 13h, o Brasil encara a Suíça no 974 Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.