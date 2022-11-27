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Técnico da Seleção, Tite se solidariza às vítimas de atentado em Aracruz

Treinador da Seleção Brasileira lamentou o ocorrido: "minha solidariedade e o meu apreço"

Públicado em 

27 nov 2022 às 09:25
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tite concedeu entrevista coletiva na manhã deste domingo (27), no Centro de Mídia, em Doha
Tite concedeu entrevista coletiva na manhã deste domingo (27), no Centro de Mídia, em Doha Crédito: Vitor Jubini
Mesmo sem ter um conhecimento maior sobre o atentado às escolas em Aracruz que deixou quatro mortos e 13 feridos, o técnico Tite se solidarizou às vítimas e às famílias que estão de luto no Espírito Santo. Em entrevista coletiva realizada no Centro de Mídia na manhã deste domingo (27),  o treinador se manifestou sobre o ocorrido. 
"Não estava sabendo de Aracruz. Mas temos que fazer do esporte um meio de respeito. E o meu lado humano se puder levar algum conforto, deixo toda a minha solidariedade e o meu apreço", afirmou o treinador, endossado por seu auxiliar César Sampaio: "Meus sentimentos às vítimas de Aracruz". 
Dias antes, o atacante Richarlison já havia mostrado sua tristeza com o acontecimento em seu Estado.  "Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", disse ele. 

EM CAMPO

A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28). Às 13h, o Brasil encara a Suíça no 974 Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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