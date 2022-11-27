Técnico da Seleção, Tite se solidariza às vítimas de atentado em Aracruz

"Não estava sabendo de Aracruz. Mas temos que fazer do esporte um meio de respeito. E o meu lado humano se puder levar algum conforto, deixo toda a minha solidariedade e o meu apreço", afirmou o treinador, endossado por seu auxiliar César Sampaio: "Meus sentimentos às vítimas de Aracruz".