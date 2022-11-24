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Maduro e bem preparado, Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia

Após quatro dias de Copa, enfim a Seleção Brasileira estará em campo no Catar. É hora de provar o favoritismo em campo, e contra um rival que promete dificultar

Públicado em 

24 nov 2022 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar
Richarlison, atacante capixaba, durante treino da seleção brasileira para Copa do Mundo em Doha, no Catar Crédito: Vitor Jubini
Apos 1.602 dias daquele 6 de julho de 2018, quando perdeu para a Bélgica por 2 a 1, na Arena Kazan, na Rússia, a Seleção Brasileira está de volta à Copa do Mundo. Às 16h desta quinta-feira (24), o Brasil encara a Sérvi, no Lusail Stadium. Em campo, o nervosismo da estreia, a pressão pelo jejum de 20 anos sem levantar a taça da competição, mas também o futebol alegre e envolvente que faz a equipe comandada pelo técnico Tite ser considerada favorita ao título do Mundial por toda a imprensa internacional aqui no Catar.
A confiança não está restrita à mídia especializada, a torcida sabe que o Brasil chega nesta edição da Copa melhor preparado que em 2018. Tite também acredita que seu time entra na competição para brigar pela taça. Jogadores e ídolos do futebol brasileiro, assim como Zico, também acreditam no hexa. Há muito tempo o cenário não se mostra tão favorável ao Brasil. 
Entretanto, toda essa euforia precisa permanecer fora de campo. Ao que tudo indica, comissão técnica e jogadores da Seleção entenderam isso. As surpreendentes derrotas de Argentina e Alemanha para Arábia Saudita e Japão, respectivamente, mostram que "não há mais bobo no futebol". Qualquer vacilo pode ser fatal.  
"Não há grandeza, nem facilidade maior ou menor. Talvez este seja o grande aspecto. Não tem marca, não tem grife. Tem orgulho de cada país em fazer seu melhor e enfrentar", afirmou Tite sobre a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, deixando claro que quer seu elenco com os pés no chão.
Para vencer a Sérvia, Tite pode surpreendentemente deixar de lado seu conservadorismo e apostar em uma formação com quatro atacantes: Neymar, vindo de trás, Raphinha na esquerda, Vini Jr na direita e Richarlison de centroavante. A estratégia é apostar nos recursos que esses quatro jogadores possuem para quebrar as linhas adversárias: velocidade, drible e poder de finalização. 
A Sérvia está longe de ser uma carne assada. É um time muito bem treinado pelo técnico Dragan Stojković, forte nas bolas aéreas, e consequentemente perigoso na bola parada, tem uma defesa firme e bons jogadores no ataque: Mitrovic, Vlavohic e Jovic. E vem de uma escola iugoslava com tradição de montar bons times. Portanto, não vai ser fácil para o Brasil. 
Mas Copa do Mundo não tem mesmo que ser fácil, uma vez que acreditamos que apenas as melhores seleções estão na disputa. E o Brasil tem potencial para fazer um bom jogo e sair de campo com os três pontos. É controlar o nervosismo, colocar a bola no chão e jogar o que sabe. O caminho para o hexa começa hoje.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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