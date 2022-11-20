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Em solo árabe

Conforto e luxo: conheça o hotel em que a Seleção vai ficar no Catar

Piscina que simula praia privativa, seis restaurantes, quartos super confortáveis em hotel que possui diárias que variam de R$ 1 mil a R$ 14 mil, para quartos que chegam até à 300m²

Públicado em 

20 nov 2022 às 08:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Conheça o hotel que a Seleção Brasileira vai ficar no Catar

Após período de treinos em Turim, na Itália, a Seleção Brasileira finalmente desembarcou no Catar, no início da noite deste sábado (19). Última equipe do Mundial a pisar em solo árabe, o Brasil chegou em grande estilo, com festa da torcida em frente ao luxuoso Westin Doha Hotel e Spa, casa da delegação canarinho na Copa do Mundo. Sofisticação e conforto não vão faltar durante a estadia da Seleção. 
Hotel que pertence ao Grupo Marriot, referência mundial em rede hoteleira, possui 264 acomodações e separou uma ala exclusiva para os jogadores da Seleção, que terão acesso à piscina que simula uma praia privativa e piscina coberta para treino regenerativo, além de acesso à seis restaurantes, sauna, academia e quartos muito confortáveis. 
Cada jogador ficará hospedado em um quarto. As diárias variam de R$ 1 mil a R$ 14 mil, para quartos que chegam até à 300m². Os valores aumentaram no pré-Copa do Mundo, e subiram ainda mais agora que a Seleção Brasileira chegou, isso para os restante dos hóspedes, que não vão ter acesso aos jogadores. 

SELEÇÃO CHEGOU AO HOTEL COM FESTA DA TORCIDA

Cerca de 500 torcedores compareceram à frente do Westin Doha Hotel e Spa para receberem a Seleção Brasileira. Uma verdadeira festa embalada pelos cânticos dos torcedores, e também do som do tambor dos indianos que praticamente decretaram o Brasil como sua seleção oficial no Mundial. 
O ônibus da Seleção Brasileira não parou próximo aos torcedores. Do interior do veículo, os jogadores acenaram para a massa que estava na rua.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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