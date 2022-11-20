Conforto e luxo: conheça o hotel em que a Seleção vai ficar no Catar

Conheça o hotel que a Seleção Brasileira vai ficar no Catar

Após período de treinos em Turim, na Itália, a Seleção Brasileira finalmente desembarcou no Catar, no início da noite deste sábado (19). Última equipe do Mundial a pisar em solo árabe, o Brasil chegou em grande estilo, com festa da torcida em frente ao luxuoso Westin Doha Hotel e Spa, casa da delegação canarinho na Copa do Mundo. Sofisticação e conforto não vão faltar durante a estadia da Seleção.

Hotel que pertence ao Grupo Marriot, referência mundial em rede hoteleira, possui 264 acomodações e separou uma ala exclusiva para os jogadores da Seleção, que terão acesso à piscina que simula uma praia privativa e piscina coberta para treino regenerativo, além de acesso à seis restaurantes, sauna, academia e quartos muito confortáveis.

Cada jogador ficará hospedado em um quarto. As diárias variam de R$ 1 mil a R$ 14 mil, para quartos que chegam até à 300m². Os valores aumentaram no pré-Copa do Mundo, e subiram ainda mais agora que a Seleção Brasileira chegou, isso para os restante dos hóspedes, que não vão ter acesso aos jogadores.

SELEÇÃO CHEGOU AO HOTEL COM FESTA DA TORCIDA

Cerca de 500 torcedores compareceram à frente do Westin Doha Hotel e Spa para receberem a Seleção Brasileira. Uma verdadeira festa embalada pelos cânticos dos torcedores, e também do som do tambor dos indianos que praticamente decretaram o Brasil como sua seleção oficial no Mundial.