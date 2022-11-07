Convocação tem capixaba Richarlison e surpresas no ataque

O técnico Tite reservou poucas surpresas na convocação dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar . Em anúncio oficial realizado na tarde desta segunda-feira (07), o treinador apenas confirmou que a maioria dos escolhidos já vinha frequentando as listas anteriores.

Na lateral, Daniel Alves assegurou uma vaga na direita. Mesmo contestado por boa parte da imprensa especializada e pela opinião pública, o lateral do Pumas-Méx tem a confiança de Tite, e por isso estará no Catar. Ainda no setor defensivo, Bremmer faturou a última vaga na zaga, mas não chega a ser uma grande surpresa, já que o zagueiro estava nos últimos amistosos.

No meio-campo Everton Ribeiro garantiu sua vaga. E no ataque, Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi a grande novidade. Gabigol e Roberto Firmino, que ainda nutriam chance de convocação, ficaram de fora.