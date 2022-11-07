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Copa do Mundo

Convocação tem capixaba Richarlison e surpresas no ataque

Capixaba é confirmado na lista dos 26 jogadores para o Mundial; confira análise sobre os convocados

Públicado em 

07 nov 2022 às 13:37
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O técnico Tite reservou poucas surpresas na convocação dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Em anúncio oficial realizado na tarde desta segunda-feira (07), o treinador apenas confirmou que a maioria dos escolhidos já vinha frequentando as listas anteriores.
Na lateral, Daniel Alves assegurou uma vaga na direita. Mesmo contestado por boa parte da imprensa especializada e pela opinião pública, o lateral do Pumas-Méx tem a confiança de Tite, e por isso estará no Catar. Ainda no setor defensivo, Bremmer faturou a última vaga na zaga, mas não chega a ser uma grande surpresa, já que o zagueiro estava nos últimos amistosos.
No meio-campo Everton Ribeiro garantiu sua vaga. E no ataque, Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi a grande novidade. Gabigol e Roberto Firmino, que ainda nutriam chance de convocação, ficaram de fora.
O Brasil vai muito forte para a Copa. Tite tem inúmeras opções para fazer esse time jogar de muitos estilos. A formação titular ainda não está definida, mas certamente o Brasil está na lista de seleções favoritas ao título da Copa do Mundo do Catar.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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