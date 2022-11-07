Richarlison será o quarto capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção

Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

É hora de brilhar! O capixaba Richarlison, natural de Nova Venécia, vai se tornar o quarto capixaba a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo . Na tarde desta segunda-feira (7), o atacante do Tottenham foi um dos 26 convocados para o Mundial do Catar, na lista divulgada pelo técnico Tite, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Os outros capixabas que disputaram uma Copa do Mundo foram: Fontana (México, em 1970); Carlos Germano (França, 1998); e Maxwell (Brasil, 2014).

TRAJETÓRIA

A trajetória do capixaba no futebol começou na base do Real Noroeste em 2013, quando disputou a Copa Espírito Santo sub-17 e sub-20, além do Capixabão sub-17.

Ao se destacar nos gramados do Espírito Santo, chamou a atenção do América-MG e, em 2014, partiu para Belo Horizonte (MG), onde integrou a equipe sub-20 do clube.

Por lá, sendo destaque mais uma vez, ganhou a oportunidade de subir ao profissional e colaborou com a campanha do América na volta à Série A do Brasileirão. Depois da boa fase no clube mineiro, despertou o interesse do Fluminense e foi vendido ao tricolor das Laranjeiras por R$ 9 milhões, em 2016.

Depois também brilhar com a camisa do Fluminense, o momento de ir ao futebol europeu era próximo. Em 2017, foi vendido ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros. Nessa época, Richarlison ganhou o apelido de “Pombo” por sua comemoração característica imitando o pássaro e também por vídeos cômicos nas redes sociais.

Sem deixar que o peso do futebol europeu recaísse sobre seus ombros, manteve a boa forma e logo no primeiro ano de futebol inglês foi vendido ao Everton por incríveis 40 milhões de euros — três vezes mais do que havia sido negociado pelo Fluminense.

Richarlison, atualmente com 25 anos, teve sua primeira convocação para a Seleção em 2019, quando disputou a Copa América daquela temporada. Na ocasião, sofreu com uma caxumba e ficou fora de alguns jogos. Mas se recuperou a tempo de jogar a final, marcando um dos gols na vitória 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã, garantindo o título para o Brasil.

Depois de jogar também a Copa América de 2021, Richarlison foi chamado para integrar a equipe sub-23 do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Vestindo a camisa 10, o capixaba foi um dos líderes da Seleção e finalizou a competição como artilheiro (5 gols) e com medalha de ouro no peito.

Novamente em grande fase, o capixaba chamou a atenção do Top-6 do futebol inglês, sendo contratado pelo Tottenham em 2022 por um valor que pode chegar até R$ 380 milhões conforme os trâmites do contrato.

No Tottenham, o capixaba tem conquistado espaço no elenco e admiração da torcida. Na Liga dos Campeões vem se destacando e não costuma decepcionar quando é acionado pelo treinador Antônio Conte.

A boa relação com Tite fez com que Richarlison se tornasse um dos homens de confiança do treinador. Agora, o capixaba tem o papel de ser um dos artilheiros da Seleção Brasileira na luta pelo hexa.

Os selecionados de Tite se apresentam em Turim, na Itália, para a apresentação e preparação inicial rumo ao Catar. No dia 19 de novembro, a delegação brasileira viaja para a sede do Mundial e prossegue com a preparação para a estreia contra a Sérvia, no dia 24, às 16 horas (de Brasília). A segunda partida da Seleção acontece no dia 28, às 13 horas (de Brasília), contra a Suíça. E, na terceira e última rodada da fase de grupos, encara a seleção de Camarões no dia 2 de dezembro, às 16 horas (de Brasília).

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