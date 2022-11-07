Veja a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Catar

Após a apresentação, os jogadores viajam no dia 19 de novembro para Doha, no Catar, onde prosseguem com a preparação para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, às 16 horas do dia 24. A segunda partida da Seleção acontece no dia 28/11, às 13 horas contra a Suiça, e na terceira e última rodada da fase de grupos, encara a Seleção de Camarões no dia 2 de dezembro, às 16 horas.