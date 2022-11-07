Veja a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Catar

A espera acabou! No início da tarde desta segunda-feira (7), o técnico Tite anunciou os 26 convocados para representar a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo do Catar. Agora, os selecionados se preparam para a apresentação no dia 11 de novembro, em Turim, na Itália.
Após a apresentação, os jogadores viajam no dia 19 de novembro para Doha, no Catar, onde prosseguem com a preparação para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, às 16 horas do dia 24. A segunda partida da Seleção acontece no dia 28/11, às 13 horas contra a Suiça, e na terceira e última rodada da fase de grupos, encara a Seleção de Camarões no dia 2 de dezembro, às 16 horas.
A Rede Gazeta fará a cobertura completa da Seleção Brasileira diretamente do Catar, com os jornalistas Filipe Souza e Vitor Jubini, que trarão os detalhes sobre o Mundial em tempo real para os veículos da Rede. Site, rádios e TV estarão em sintonia para acompanhar os passos da Seleção em busca do hexa.