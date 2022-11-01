A Gazeta lança página especial para a cobertura da Copa do Mundo

A contagem regressiva para a competição mais importante do planeta já começou. Daqui a menos de um mês, 32 seleções se reúnem dos dias 20 de novembro a 18 de dezembro para disputar a Copa do Mundo do Catar. A novidade para esta edição é a presença in loco dos jornalistas de A Gazeta Filipe Souza e Vitor Jubini, vão realizar a cobertura do evento.
Além disso, o site contará com uma página especial sobre a Copa do Mundo, que fica no ar do dia 01 de novembro até o fim da competição. Nela, estarão todos os conteúdos relacionados ao Mundial, como webstories, raio-x das equipes, notícias e vídeos, trazendo informação e entretenimento de qualidade ao leitor.
Para Aglisson Lopes, Editor de Performance de A Gazeta, a importância da criação da página é realizar uma cobertura própria da Copa. “O objetivo é tentar trazer um olhar diferenciado sobre o evento. Por ser uma competição de grandes proporções, existe a tendência de se ter muitos conteúdos parecidos, então a ideia é investir em novos formatos, combinados com o nosso olhar capixaba dos nossos Jornalistas que estarão lá”, afirmou.
Filipe Souza, que estará no Catar, contou um pouco sobre como será a página e o que o leitor pode esperar. "Será um espaço muito rico em cobertura. Teremos matérias, análises, programas em vídeo, webstories e galeria de fotos. Tudo que acontecer na Copa vai estar no nosso site. Nossa equipe estará no Catar acompanhando tudo de perto e vai trazer o melhor conteúdo para os capixabas", disse.
Para acompanhar de perto essa novidade, basta acessar https://www.agazeta.com.br/copa-do-mundo e conferir os conteúdos já postados na página.