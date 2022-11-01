A Gazeta lança página especial para a cobertura da Copa do Mundo

Para Aglisson Lopes, Editor de Performance de A Gazeta, a importância da criação da página é realizar uma cobertura própria da Copa. “O objetivo é tentar trazer um olhar diferenciado sobre o evento. Por ser uma competição de grandes proporções, existe a tendência de se ter muitos conteúdos parecidos, então a ideia é investir em novos formatos, combinados com o nosso olhar capixaba dos nossos Jornalistas que estarão lá”, afirmou.

Filipe Souza, que estará no Catar, contou um pouco sobre como será a página e o que o leitor pode esperar. "Será um espaço muito rico em cobertura. Teremos matérias, análises, programas em vídeo, webstories e galeria de fotos. Tudo que acontecer na Copa vai estar no nosso site. Nossa equipe estará no Catar acompanhando tudo de perto e vai trazer o melhor conteúdo para os capixabas", disse.