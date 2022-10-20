Jornalistas de A Gazeta vão cobrir a Copa do Mundo direto do Catar

Vitor Jubini e Filipe Souza estarão no Catar para cobrir a Copa do Mundo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Copa do Mundo do Catar está chegando. Entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, 32 seleções se enfrentam em busca da conquista mais importante do futebol. Para a edição deste ano, a Rede Gazeta estará presente para fazer a cobertura in loco do Mundial. Notícias em primeira mão, a trajetória do atacante Richarlison, curiosidades sobre o Catar e transmitir o clima da competição aos capixabas é o objetivo da equipe que estará no país do Oriente Médio.

O colunista e editor de esportes, Filipe Souza, e o fotojornalista Vitor Jubini embarcam no dia 18 de novembro para Doha, onde ficarão concentrados para realizar a cobertura dos principais acontecimentos da Copa, como jogos decisivos, partidas e treinos da Seleção Brasileira, e coletivas de imprensa.

Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva destacou a outra cobertura internacional realizada pelo site. "Realizamos uma cobertura inédita e multiplataforma das Olimpíadas de Tóquio em 2021, envolvendo todos os veículos da Rede Gazeta. O projeto teve tanto sucesso de audiência e relevância no mercado que decidimos repetir a experiência na Copa do Mundo do Catar este ano", disse a jornalista.

"Os jornalistas de A Gazeta Filipe Souza e Vitor Jubini serão os olhos dos capixabas na Copa. Teremos muita informação, curiosidades, em vários canais e plataformas. Convido os capixabas a acompanharem e interagirem com a gente nessa viagem e cobertura. Tenho muito orgulho de ver um projeto tão relevante sair novamente do papel, para mostrar a relevância de nossas marcas em trazer informação aos capixabas", completou.

“Cobrir a Copa do Mundo vai ser uma experiência incrível. Vamos acompanhar de perto a trajetória do atacante Richarlison, que será o quarto capixaba a disputar uma Copa, trazer conteúdos sobre a Seleção Brasileira e claro muitas curiosidades sobre como é o Catar. Seremos os olhos do público capixaba no primeiro país do Oriente Médio a receber o mundial”, destacou Filipe Souza.

Vitor Jubini afirmou que a Copa é o evento de maior relevância no esporte. “Nenhum evento chega próximo do tamanho da mobilização de uma Copa do Mundo, tanto que meses antes da competição só se fala nisso, então vais se criando um clima para isso. E estar lá para testemunhar é um privilégio como jornalista”.

Ele destacou qual será o foco da cobertura do evento. “O foco será a emoção, a expressão, a reação dos jogadores, tanto de felicidade como de tristeza. Será uma cobertura intensa, onde não haverá espaço para descanso, pois apostamos na cobertura com o ponto de vista exclusivo. Estaremos representando a Rede Gazeta e o Espírito Santo com a possibilidade de colocar nosso ponto de vista para a nossa audiência”.