Torcida do Flamengo faz a festa nos bares de Vitória com título da Copa do Brasil

Torcida do Flamengo lotou bares no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Na Praia do Canto, bares disponibilizaram telas para os clientes assistirem ao jogo. A concentração de flamenguistas foi muito grande; a torcida do clube é bem forte no Estado. Haviam alguns corintianos também, mas estavam em menor número. Antes da peleja começar, o clima era de tensão, que tomou conta até o gol de Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo. A torcida explodiu com a finalização certeira do atacante flamenguista.

Com o placar favorável, a torcida do Flamengo se soltou e ficou mais confiante. No intervalo da partida houve uma cena curiosa. Em certo momento, foram tocados os hinos dos dois clubes em uma caixa de som, um seguido do outro. Um pequeno duelo de torcidas aconteceu.

Torcida do Flamengo faz a festa nos bares de Vitória

O segundo tempo foi mais tenso. O Corinthians voltou melhor e voltou a deixar os Flamenguistas preocupados. A tensão aumentou com o gol de Giuliano, que empatou a partida. Ao fim dos 90 minutos, o jogo foi para a disputa das penalidades. Durante as cobranças, a concentração reinava entre os espectadores. Ao final, o alívio de um lado e tristeza do outro: o Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil. Momento de muita felicidade para a torcida rubro-negra no Espírito Santo e em todo o Brasil.

Edinilson Pereira, 40 anos, ficou emocionado com a conquista. “É uma emoção que não tem como narrar, depois de vários anos sem ganhar a Copa, não tem que falar. É muita emoção e alegria. Estávamos com esperança de ganhar no tempo normal, o Cássio é bom goleiro, mas prevaleceu a força da torcida e fomos campeões mais uma vez”.