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Taça erguida e cofre cheio

Flamengo conquista a Copa do Brasil e fatura R$ 76,8 milhões

Rubro-Negro superou o Corinthians e ergueu a taça diante de um Maracanã lotado, além de garantir a maior premiação do futebol brasileiro

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 00:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 out 2022 às 00:13
Flamengo chegou ao quarto título da Copa do Brasil
Flamengo chegou ao quarto título da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza / CRF
A Copa do Brasil terminou na noite desta quarta-feira (19), o Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, ergueu a taça e encheu os cofres. O Rubro-Negro faturou R$ 78,6 milhões com a competição. Até a semifinal, o clube havia arrecadado R$ 16,8 milhões, e na grande final embolsou mais R$ 60 milhões. Tal premiação é favorável aos dirigentes, que reforçam os cofres do clube, e também aos jogadores, que recebem bonificações com o título.
No primeiro semestre de 2022, o Flamengo arrecadou cerca de R$ 436,6 milhões. O orçamento rubro-negro tem previsão de R$ 1 bilhão arrecadado neste ano, e com o prêmio do tetracampeonato Copa do Brasil, esse valor está cada vez mais próximo.
O planejamento do clube carioca vai além de um bom elenco em campo, e neste ano mostrou força e eficiência em todos os campeonatos disputados.
No futebol, além do título desta noite, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, se prepara para a final contra o Athletico-PR, no próximo dia 29.

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PRÊMIO DA LIBERTADORES

O foco principal agora é a grande final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no sábado (29), às 17 horas, no Monumental de Guayaquil, no Equador. Se vencer por lá, o clube carioca garante mais recursos para o seu cofre.
Na Libertadores, o campeão fatura US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 82,6 milhões, já o vice embolsa cerca de R$ 70,5 milhões. Claro que a taça é mais atraente ao Flamengo, mas independente da colocação no Equador, pode ir para 2023 com tranquilidade para bons investimentos na temporada.

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