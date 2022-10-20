Flamengo conquista a Copa do Brasil e fatura R$ 76,8 milhões

A Copa do Brasil terminou na noite desta quarta-feira (19), o Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, ergueu a taça e encheu os cofres. O Rubro-Negro faturou R$ 78,6 milhões com a competição. Até a semifinal, o clube havia arrecadado R$ 16,8 milhões, e na grande final embolsou mais R$ 60 milhões. Tal premiação é favorável aos dirigentes, que reforçam os cofres do clube, e também aos jogadores, que recebem bonificações com o título.
No primeiro semestre de 2022, o Flamengo arrecadou cerca de R$ 436,6 milhões. O orçamento rubro-negro tem previsão de R$ 1 bilhão arrecadado neste ano, e com o prêmio do tetracampeonato Copa do Brasil, esse valor está cada vez mais próximo.
O planejamento do clube carioca vai além de um bom elenco em campo, e neste ano mostrou força e eficiência em todos os campeonatos disputados.
No futebol, além do título desta noite, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, se prepara para a final contra o Athletico-PR, no próximo dia 29.
PRÊMIO DA LIBERTADORES
O foco principal agora é a grande final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no sábado (29), às 17 horas, no Monumental de Guayaquil, no Equador. Se vencer por lá, o clube carioca garante mais recursos para o seu cofre.
Na Libertadores, o campeão fatura US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 82,6 milhões, já o vice embolsa cerca de R$ 70,5 milhões. Claro que a taça é mais atraente ao Flamengo, mas independente da colocação no Equador, pode ir para 2023 com tranquilidade para bons investimentos na temporada.