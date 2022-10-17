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Merecido

France Football elege Benzema como melhor do mundo; Vinicius Jr é oitavo

Premiação da revista francesa aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) e colocou o atacante francês no topo da lista. Mané, De Bruyne, Lewandowski e Salah completam o Top-3

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 out 2022 às 17:50
Karim Benzema foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 21/22
Karim Benzema foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 21/22 Crédito: Reuters/Folhapress
Karim Benzema venceu o prêmio Bola de Ouro, o prestigiado troféu concedido pela revista France Football, em evento realizado em Paris, nesta segunda-feira. Favorito, Benzema era o mais cotado por seu grande desempenho na temporada 2021/2022 - até a edição passada, a premiação levada em conta a performance durante o ano civil. Ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, competições em que o Real Madrid foi campeão.
Ele se tornou o primeiro francês a levar para casa a Bola de Ouro desde Zinedine Zidane em 1998. E o segundo a quebrar a hegemonia da dupla Messi/Cristiano Ronaldo, iniciada em 2008 - o português ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017; o argentino em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. O primeiro a desbancar a dupla foi croata Modric, em 2018.
Criado em 1956 pela publicação francesa, o Bola de Ouro não tem atualmente ligação com o The Best, da Fifa, que coroa o melhor jogador do mundo. Os dois prêmios estiveram unificados entre 2010 e 2015, mas desde o ano seguinte estão caminhando separadamente.
O brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi o brasileiro mais bem ranqueado na Bola de Ouro. Ele ficou na 8ª posição, após uma grande temporada. Vini marcou o gol do título da Liga dos Campeões, na final contra o Liverpool.

RONALDO É 20º E MESSI FORA

Os tempos estão mudando no futebol mundial. Essa foi a primeira vez desde 2006 que nem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo ficaram no top 3 da Bola de Ouro.
Este ano, pela primeira vez desde 2005, Messi não esteve entre os 30 indicados. Ronaldo, que vive mau momento no Manchester United e tentou mudar de clube no início da temporada, ficou apenas em 20º na premiação.
Gavi leva prêmio Kopa, melhor jogador até 21 anos
O jovem Gavi, do Barcelona e da seleção espanhola, venceu o prêmio Kopa, de melhor jogador até 21 anos. "Eu tento dar o máximo de mim sempre", disse Gavi. O prêmio foi apresentado por seu colega de time Pedri e também por Ronaldo.
Camavinga (Real Madrid) ficou em segundo lugar e Musiala (Bayern) terminou em terceiro. Nenhum brasileiro terminou no Top 10.

PUTELLAS VENCE ENTRE AS MULHERES

Alexia Putellas, do Barcelona, levou a Bola de Ouro entre as mulheres. É o segundo prêmio consecutivo da jogada espanhola, que teve uma temporada excelente. Foram 42 gols e 23 assistências, além do título espanhol e do vice europeu.
Emocionada, compartilhou o prêmio com suas colegas de equipe. "Estou muito feliz de voltar aqui. Sem minhas companheiras não seria possível", disse. A inglesa Beth Mead, do Arsenal, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea, completaram o top 3.

LEWANDOWSKI VENCE TROFÉU GERD MÜLLER, DE MAIOR ARTILHEIRO

Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, o alemão Gerd Müller virou nome do prêmio ao artilheiro da temporada. Ele faleceu em agosto de 2021 aos 75 anos e a revista France Football resolveu homenageá-lo nesta edição. O prêmio foi entregue pela viúva de Müller e por sua filha.
Robert Lewandowski, que trocou o Bayern de Munique pelo Barcelona nesta temporada, levou o prêmio. "Gerd foi uma referência para mim", destacou o polonês, que marcou incríveis 57 gols na temporada passada.

COURTOIS GANHA PRÊMIO YASHIN, DE MELHOR GOLEIRO

O belga Thibaut Courtois venceu o prêmio Yashin de melhor goleiro da última temporada. Ele teve atuação decisiva na final da Liga dos Campeões com defesas importantes e ajudou o Real Madrid a bater o Liverpool. Também teve desempenho de destaque no título do Campeonato Espanhol.
Os brasileiros estiveram bem representados. Alisson, do Liverpool, ficou na segunda posição, e Ederson, do Real Madrid, terminou em terceiro.
O prêmio foi entregue pelo atacante Sébastien Haller, hoje no Borussia Dortmund, e que enfrenta uma luta contra um câncer nos testículos, diagnosticado em julho. Ele foi homenageado e recebeu elogios do seu compatriota Didier Drogba, um dos apresentadores da premiação.

MANCHESTER CITY É O CLUBE DO ANO

Manchester City surpreendeu e venceu o prêmio de "Clube do Ano". O CEO do Grupo City, Ferrán Soriano, recebeu o troféu, ao lado diretor de futebol, Txiki Begiristain, do belga Kevin de Bruyne e do goleiro brasileiro Ederson. A equipe de Pep Guardiola foi campeã inglesa. O Liverpool ficou em segundo, enquanto o Real Madrid terminou em terceiro.

TOP 10 DA BOLA DE OURO

  1. Benzema
  2. Mané
  3. De Bruyne
  4. Lewandowski
  5. Salah
  6. Mbappé
  7. Courtois
  8. Vinícius Júnior
  9. Modric
  10. Haaland

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