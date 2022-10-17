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Jogador capixaba

Treinador do Tottenham afirma que Richarlison jogará Copa do Mundo: “não tem risco de não jogar”

Jogador capixaba sofreu lesão muscular em partida contra o Everton e gerou preocupação ao sair mancando do gramado e deixar o estádio de muletas

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 11:28
Richarlison marcou dois gols na partida contra a Tunísia
Richarlison marcou dois gols na partida contra a Tunísia, durante amistoso preparatório para a Copa Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O jogador capixaba Richarlison assustou os torcedores do Tottenham e da seleção brasileira após sair mancando da partida contra o seu ex-clube, o Everton.
O atleta passou por baterias de exames neste domingo (16), e já na manhã desta segunda-feira, em entrevista coletiva, Antonio Conte, treinador do clube inglês, tranquilizou ao dizer que o craque brasileiro poderá jogar o Mundial. 
"Richarlison não tem risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é tão grave. Estou feliz por ele."
Antonio Conte - Treinador do Tottenham, clube de Richarlison 
Após os exames, ficou constada uma lesão muscular leve e Richarlison deve ficar fora dos gramados por duas semanas. Tempo suficiente para se recuperar para a disputa do Mundial no Catar, que começa no dia 20 de novembro. O Brasil faz sua estreia no dia 24, contra a Sérvia, às 16 horas.

ENTENDA A PREOCUPAÇÃO

O brasileiro sentiu um incômodo na panturrilha esquerda aos quatro minutos do segundo tempo durante a partida contra o Everton, válida pela Premier League, e foi substituído. No vestiário, Richarlison chorou pela preocupação em não poder participar da Copa do Mundo, e deixou o estádio com o auxílio de muletas. Durante entrevista, o jogador chorou e externou sua preocupação em não poder jogar a Copa do Mundo - a convocação oficial de Tite ocorre no próximo dia 7 de novembro.
“É meio díficil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (jogar a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton”, disse Richarlison ao sair do estádio.
Richarlison era um dos nomes certos na lista dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa
Richarlison era um dos nomes certos na lista dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa Crédito: DiaEsportivo/Folhapress

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