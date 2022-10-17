Treinador do Tottenham afirma que Richarlison jogará Copa do Mundo: “não tem risco de não jogar”

O jogador capixaba Richarlison assustou os torcedores do Tottenham e da seleção brasileira após sair mancando da partida contra o seu ex-clube, o Everton.
O atleta passou por baterias de exames neste domingo (16), e já na manhã desta segunda-feira, em entrevista coletiva, Antonio Conte, treinador do clube inglês, tranquilizou ao dizer que o craque brasileiro poderá jogar o Mundial.
"Richarlison não tem risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é tão grave. Estou feliz por ele."
Após os exames, ficou constada uma lesão muscular leve e Richarlison deve ficar fora dos gramados por duas semanas. Tempo suficiente para se recuperar para a disputa do Mundial no Catar, que começa no dia 20 de novembro. O Brasil faz sua estreia no dia 24, contra a Sérvia, às 16 horas.
ENTENDA A PREOCUPAÇÃO
O brasileiro sentiu um incômodo na panturrilha esquerda aos quatro minutos do segundo tempo durante a partida contra o Everton, válida pela Premier League, e foi substituído. No vestiário, Richarlison chorou pela preocupação em não poder participar da Copa do Mundo, e deixou o estádio com o auxílio de muletas. Durante entrevista, o jogador chorou e externou sua preocupação em não poder jogar a Copa do Mundo - a convocação oficial de Tite ocorre no próximo dia 7 de novembro.
“É meio díficil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (jogar a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton”, disse Richarlison ao sair do estádio.