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Campeão

Treinador do Atlético Itapemirim valoriza força do elenco e campanha impecável

Maycon Alves conquistou o acesso e o título da Série B do Capixabão em uma trajetória invicta, com oito vitórias e dois empates

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 18:41

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 out 2022 às 18:41
Atlético Itapemirim ergueu a taça do Capixabão Série B
Atlético Itapemirim ergueu a taça do Capixabão Série B Crédito: Vitor Nicchio
O Atlético Itapemirim é o grande campeão do Capixabão Série B. Na partida contra o Porto Vitória, na tarde deste sábado (15), no Kleber Andrade, em Cariacica, o Galo da Vila aplicou o placar de 3 a 2 garantiu a taça de 2022. Pelo regulamento da Segundinha, tanto Atlético quanto Porto estão garantidos na elite do Campeonato Capixaba 2023.
O treinador do Atlético, Maycon Alves, avaliou com grande otimismo a campanha na Série B. "Temos uma campanha avassaladora, temos um grupo aguerrido e centrado e jogadores campeões. Chegamos e demos o nosso melhor, e consequentemente conseguimos as vitórias e agora o título", disse o treinador.
Maycon também elogiou o adversário e valorizou o futebol capixaba. "Foi uma grande partida, um jogo justo, sem pancadaria, como deve ser. Hoje vimos duas equipes boas, centradas, é isso que faz o futebol capixaba ficar melhor ainda", finalizou o treinador.
Capixabão
Terceiro gol do Atlético Itapemirim Crédito: Henrique Montovanelli/FES

GOLEIRO FELIPE DIZ QUE TÍTULO DÁ ÂNIMO PARA CONTINUAR

O experiente goleiro Felipe, pilar importante no acesso do Galo da Vila, contou sobre o sentimento de ter conquistado o acesso e o título. "Em 2012 tive a oportunidade de subir e ser campeão com a Desportiva, a partir dali minha vida mudou. Agora, no Atlético Itapemirim repetindo o feito e já encaminhando para o final da carreira, isso dá um ânimo, um gás e fôlego para continuar", analisou o goleiro.
Felipe citou as dificuldades que o clube enfrenta para a disputa dos campeonatos e valorizou os esforços de toda a equipe. "Só quem tá lá dentro sabe o que passamos, as dificuldades e todo o esforço para cada jogo. Então fica aqui o agradecimento aos dirigentes, ao professor Maycon e que venha cada vez mais conquistas para o Atlético e toda a equipe", complementou o goleiro.
O Atlético Itapemirim agora se prepara para a disputa da Série A do Campeonato Capixaba, que começa em janeiro de 2023.

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