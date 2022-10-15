Treinador do Atlético Itapemirim valoriza força do elenco e campanha impecável

Atlético Itapemirim ergueu a taça do Capixabão Série B Crédito: Vitor Nicchio

O treinador do Atlético, Maycon Alves, avaliou com grande otimismo a campanha na Série B. "Temos uma campanha avassaladora, temos um grupo aguerrido e centrado e jogadores campeões. Chegamos e demos o nosso melhor, e consequentemente conseguimos as vitórias e agora o título", disse o treinador.

Maycon também elogiou o adversário e valorizou o futebol capixaba. "Foi uma grande partida, um jogo justo, sem pancadaria, como deve ser. Hoje vimos duas equipes boas, centradas, é isso que faz o futebol capixaba ficar melhor ainda", finalizou o treinador.

Terceiro gol do Atlético Itapemirim Crédito: Henrique Montovanelli/FES

GOLEIRO FELIPE DIZ QUE TÍTULO DÁ ÂNIMO PARA CONTINUAR

O experiente goleiro Felipe, pilar importante no acesso do Galo da Vila, contou sobre o sentimento de ter conquistado o acesso e o título. "Em 2012 tive a oportunidade de subir e ser campeão com a Desportiva, a partir dali minha vida mudou. Agora, no Atlético Itapemirim repetindo o feito e já encaminhando para o final da carreira, isso dá um ânimo, um gás e fôlego para continuar", analisou o goleiro.

Felipe citou as dificuldades que o clube enfrenta para a disputa dos campeonatos e valorizou os esforços de toda a equipe. "Só quem tá lá dentro sabe o que passamos, as dificuldades e todo o esforço para cada jogo. Então fica aqui o agradecimento aos dirigentes, ao professor Maycon e que venha cada vez mais conquistas para o Atlético e toda a equipe", complementou o goleiro.