A casa de shows e complexo gastronômico Embrazavai ocupar o terreno anexo ao Estádio Engenheiro Araripe Crédito: Desportiva/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Desportiva aluga espaço para nova área de entretenimento e prioriza Araripe

A Desportiva Ferroviária acertou o aluguel do terreno anexo ao estádio Engenheiro Araripe para a casa de shows e complexo gastronômico Embraza. A inauguração da área está prevista para o dia 24 de novembro, quando o Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo no Catar, e o valor levantado irá contribuir com a manutenção do patrimônio grená.

O Embraza promete ser um espaço de concentração da torcida em dias de jogos e vai ceder descontos aos sócios-torcedores. O grupo do setor de entretenimento vai injetar R$ 2,5 milhões no espaço que será alugado por R$ 26 mil (por mês) no primeiro ano. Segundo o diretor-executivo Carlos Farias, o valor captado pela Desportiva foi acertado para gerar receitas principalmente para os gastos mensais de patrimônio.

O complexo de entretenimento será localizado em frente a estação ferroviária Pedro Nolasco, que atualmente consegue renda com outdoors. Haverá estacionamento para 70 carros, área gastronômica com food truck e contêineres fast food e área de eventos.

"A prioridade nossa é que esse dinheiro nos ajude a equilibrar os nossos gastos com o patrimônio. É um gasto muito alto. Eu já falei do IPTU anual de 84 mil reais. É um valor muito alto para qualquer clube. Principalmente na situação que a gente vive. Mas nós temos muitas despesas: funcionários, manutenção do campo, energia muito cara... Então, é difícil bancar mensalmente os gastos de tudo isso. Então esse dinheiro é para investir no patrimônio. É evidente que nos permite com esse equilíbrio partir para pagar alguma coisa com relação ao Ato Trabalhista."

A área de 15 mil metros quadrados foi planejada pela arquiteta Mirella Corrêa e será pavimentada e arborizada com 50 palmeiras imperiais. Foram meses de negociação para acertar o valor que supera os R$ 18 mil reais destinados a 36 parcelas da primeira parte do Ato Trabalhista.

A nova receita da Locomotiva Grená não será revertida para a formação do elenco. O aluguel deve contribuir para o pagamento da última parte do Ato estimada em R$ 1.200.000,00.

"Estamos em discussão com a Justiça do Trabalho na continuação do Ato Trabalhista, como conseguimos honrar aquele primeiro acordo com 40 parcelas com muito sacrifício. Existiu extremo sacrifício e hoje não teríamos mais condições. Nós conversamos com o juiz sobre isso. Agora já começamos a ter a oportunidade de partir para esse segundo volume de processos, superior a um milhão em dívidas, que recebemos do clube com mais de dois milhões de dívidas trabalhistas, fora previdenciária."

Não é de hoje que problemas jurídicos e financeiros ameaçam a gestão da Tiva. Apesar disso, o time de Jardim América acredita que a sociedade entre Desportiva Ferroviária e o Grupo Villa-Forte & Oliveira Empreendimentos e Participações S/A não deve ameaçar o planejamento.