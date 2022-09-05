Vila Nova vence o Prosperidade e conquista a oitava taça do Capixabão Feminino

O Vila Nova-ES conquistou o hepta do Campeonato Capixaba Feminino. Na tarde de sábado (3), o roteiro da decisão se repetiu. Assim como no ano passado, o time de Vila Velha ficou com o oitava título estadual da sua história, na final diante do Prosperidade, com uma vitória de 1 a 0 (ida: 1 a 0), no estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta.
Em um jogo muito disputado, assim como foi na ida, o Vila Nova decidiu com Luana. Se no primeiro jogo ela marcou em cobrança de falta, desta vez a meia-atacante aproveitou um cruzamento da direita, dominou na área, se livrou da marcação e tocou na saída da goleira, no fim da partida, aos 46 minutos do segundo tempo.
Além do título, o Vila vai mais uma vez representar o futebol do Espírito Santo em âmbito nacional. A equipe ficou com a vaga para o Campeonato Brasileiro Feminino Série A-3 do ano que vem.