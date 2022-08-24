Nova Venécia abre mão da disputa da Copa Verde 2022

Nova Venécia conquistou o direito de participar da competição quando se sagrou campeão da Copa ES 2021 Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC

Nova Venécia está fora da Copa Verde. O clube publicou uma nota na tarde desta quarta-feira (23) em suas redes sociais, afirmando que abriu mão de disputar a competição em 2022.

Segundo a nota, um dos motivos para a desistência teria sido a demora da CBF em anunciar se a competição iria de fato ocorrer. Havia uma incerteza por parte da entidade por conta de problemas envolvendo calendário. No entanto, a realização do torneio foi confirmada nesta terça-feira (23).

O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, foi procurado por A Gazeta, e afirmou que está aguardando a definição da CBF quanto a vaga que ficou aberta, para definir qual clube irá preenchê-la.

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