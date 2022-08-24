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Nova Venécia abre mão da disputa da Copa Verde 2022

Segundo o clube, demora na definição da CBF sobre a realização da competição, tornou a inviável a participação
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

24 ago 2022 às 14:26

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 14:26

Série D
Nova Venécia conquistou o direito de participar da competição quando se sagrou campeão da Copa ES 2021 Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC
O Nova Venécia está fora da Copa Verde. O clube publicou uma nota na tarde desta quarta-feira (23) em suas redes sociais, afirmando que abriu mão de disputar a competição em 2022.
Segundo a nota, um dos motivos para a desistência teria sido a demora da CBF em anunciar se a competição iria de fato ocorrer. Havia uma incerteza por parte da entidade por conta de problemas envolvendo calendário. No entanto, a realização do torneio foi confirmada nesta terça-feira (23). 
O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, foi procurado por A Gazeta, e afirmou que está aguardando a definição da CBF quanto a vaga que ficou aberta, para definir qual clube irá preenchê-la.

REAL NOROESTE VAI JOGAR

Outro clube capixaba que conquistou o direito de disputar a Copa Verde foi o Real Noroeste. O presidente do clube, Flaris Olímpio da Rocha, também foi procurado por A Gazeta, e confirmou a presença do time de Águia Branca na competição.

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