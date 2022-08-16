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Cabeça erguida

Duzinho Reis lamenta eliminação do Real Noroeste, mas vê temporada positiva

Apesar da queda nas oitavas de final da Série D, Real Noroeste fecha o ano com mais comemorações do que lamentações
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

16 ago 2022 às 19:00

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 19:00

Duzinho está no Real Noroeste desde 2018 e é o atual bi-campeão capixaba
Duzinho está no Real Noroeste desde 2018 e é o atual bi-campeão capixaba Crédito: Breno Bonfá Fotografia
A participação do Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, o clube enfrentou o Caxias precisando apenas vencer para se classificar. Após o empate no tempo normal, os capixabas desperdiçaram todas as cobranças de pênalti e foram eliminados do campeonato.
A campanha da equipe na Série D teve altos e baixos. Vencendo equipes como Ferroviária, Caldense, Inter de Limeira e Nova Venécia, o começo da fase de grupos foi animador. Após ser líder do Grupo 6, os merengues tiveram um momento de oscilação a poucas rodadas do fim. A ameça da eliminação era real, mas foi contornada e o Real se classificou em terceiro lugar na chave.
Na segunda fase, o adversário foi o Anápolis-GO. O jogo de ida, que aconteceu no Espírito Santo, foi o cenário ideal:  5 a 2 no placar e uma vantagem de três gols para o jogo de volta. No entanto, o Real entrou na segunda partida desligado e acabou tomando três gols, que levaram a partida para os pênaltis. Foi aí que a estrela do goleiro Weide brilhou para classificar os capixabas para as oitavas de final.

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Apesar da eliminação, o saldo do ano de 2022 para o clube foi positivo. O treinador Duzinho Reis ressaltou as conquistas do clube nesta temporada. “A avaliação é super positiva. Avançamos na primeira fase da Copa do Brasil, passamos de fase num grupo difícil da Série D, onde ficamos entre os 16 melhores da competição, também fomos campeões capixabas e alcançamos as sêmis da Copa ES”, lembrou.
Para o ano que vem, a ideia da comissão técnica é aprimorar a maturidade da equipe para a disputa das competições nacionais. Em 2023, o Real Noroeste tem calendário cheio. Além das competições estaduais, o clube terá pela frente a Copa do Brasil e a Série D novamente.
Duzinho parabenizou o trabalho realizado nesta temporada. “Parabenizo toda a diretoria, jogadores, comissão técnica e pessoal de apoio. Todos deram o seu máximo, por tudo que fizeram durante o ano. Espero que, caso haja Copa Verde, possamos ir bem na competição também”.

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