Real Noroeste é superado pelo Caxias e está eliminado do Brasileirão Série D

Caxias x Real Noroeste no jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão Série D Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

Real Noroeste está eliminado da disputa do Caxias, com o resultado, a disputa foi para os pênaltis, onde foi superado por 3 a 0. O merengue capixaba se despede do Brasileiro após boa campanha na fase de grupos, sustos na segunda fase e pouco brilho nas oitavas de final. está eliminado da disputa do Brasileirão Série D. Jogando na casa dos adversários, em Caxias do Sul, o clube capixaba ficou no 0 a 0 com o, com o resultado, a disputa foi para os pênaltis, onde foi superado por 3 a 0. O merengue capixaba se despede do Brasileiro após boa campanha na fase de grupos, sustos na segunda fase e pouco brilho nas oitavas de final.

O JOGO

Logo no início do primeiro tempo, o Real Noroeste foi embalado pelo Caxias, que era fortemente apoiado pela torcida no Estádio Centenário. Os gaúchos insistiam nas finalizações contra o clube capixaba, mas sem êxito no toque final. Já o Real Noroeste buscava espaços na defesa do Caxias mas o bom posicionamento dos rivais não permitia a conclusão de boas jogadas.

Com chances perdidas de ambos os lados, o primeiro tempo iria terminar frio, mas na altura dos 41 minutos, o Caxias teve grande chance com Diogo Sodré, que cabeceou para fora da meta de Weide mesmo livre de marcação.

No minuto seguinte, mais pressão da equipe da casa. Batista finalizou forte na trave esquerda de Weide. Ainda suportando os ataques do Caxias, o goleiro do Merengue Capixaba fez grande defesa após nova finalização de Batista e acendeu o alerta para a equipe capixaba.

Já na segunda etapa, o jogo foi mais lento. Mesmo assim o Caxias pressionava mais e Weide seguia brilhando com defesas providenciais para o Real Noroeste.

Os clubes demonstraram mais nervosismo e o número de faltas e cartões aumentou. Na marca de 35 minutos, Erik, do Real Noroeste, deu um carrinho imprudente em Maicon Assis e foi expulso da partida. Já nos acréscimos, o Caxias teve um gol anulado após impedimento de Renan Oliveira, incendiando a torcida.

DECISÃO NOS PÊNALTIS

Com o placar agregado de 1 a 1 [resultado da primeira partida], o jogo foi decidido nos pênaltis com brilho do goleiro André Lucas e desperdício de todas as cobranças capixabas. Para o Caxias, Thiago Sales, Marcelo e Giovane Gomez marcaram os gols da classificação.

O clube gaúcho aguarda a definição dos demais jogos das oitavas para conhecer o adversário das quartas de final.