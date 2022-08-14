Nova Venécia empata com a Portuguesa-RJ e é eliminado na Série D

O Nova Venécia está eliminado da Série D. Com o empate em 2 a 2 contra a Portuguesa-RJ, o clube capixaba se despede da competição por ter perdido o primeiro jogo por 2 a 1. A partida aconteceu no Estádio Zenor Pedrosa, na tarde deste domingo (14) e os gols foram marcados por Emerson Martins (2x) e Emerson Carioca (2x).
Agora, a Portuguesa da Ilha do Governador avança para as quartas de final e aguarda a definição do confronto de acordo com a campanha dos classificados. Já o Nova Venécia encerra o calendário do futebol em 2022 e se prepara para a disputa do Campeonato Capixaba do ano que vem.
O JOGO
A primeira etapa começou do jeito esperado. O Nova Venécia, que precisava do resultado, foi para cima do adversário. Jogando em casa, a equipe pressionava a saída de bola da Portuguesa e quando tinha a bola, tomava a iniciativa do jogo. O Leão do Norte chegava com bastante perigo, principalmente nas bolas aéreas. E foi numa bola alçada na área que Emerson Martins abriu o placar para os donos da casa, aos 31 minutos.
Após o gol, a temperatura da partida baixou, e o Leão não conseguiu manter o ritmo que vinha imprimindo. Em uma cobrança de falta perfeita, Emerson Carioca marcou e igualou o placar. O empate abalou um pouco os venecianos, que ficaram nervosos e erravam demais a essa altura. O resultado não servia para a classificação do clube capixaba.
O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro. O Nova Venécia precisava marcar mais gols para se classificar. E conseguiu balançar as redes aos 8 minutos. Após cruzamento de Dodô, a bola bate no braço do defensor dentro da área. O juiz marca o pênalti, e na cobrança, Emerson Martins de novo recoloca o time na liderança do placar. No entanto, o lado direito do Leão sofreu um apagão e Emerson Carioca marcou o segundo da Lusa, aos 13 minutos
Após o gol dos cariocas, o time da casa ficou muito nervoso e começou a errar lances simples. No abafa, os capixabas ainda conseguiram criar algumas poucas situações, mas exageraram nas bolas lançadas na área, facilitando o trabalho da defesa adversária.
FICHA TÉCNICA
- Nova Venécia 2x2 Portuguesa-RJ
- Local: Estádio Zenor Pedrosa da Rocha
- Horário: 15h
- Gols: Primeiro Tempo - Emerson Martins (30 minutos) e Emerson Carioca (40 minutos); Segundo Tempo - Emerson Martins (8 minutos) e Emerson Carioca (13 minutos)
Nova Venécia: Paulo Henrique; Jairo, Max Miller, Rhamon Mexicano, Maicon; Matheus Lira, Emerson Martins (Andrei), Diego Souza (Odilávio); Dodô, Caio Monteiro, Mattos (Arthur). Técnico: Cássio Barros.
Portuguesa-RJ: João Lopes; Watson (Joazi), Marcão, Leandro Amaro, Bruno Santos; Lucas Santos, Netinho, Cafú; Dija Baiano, Skilo (Luan), Emerson Carioca (Romário). Técnico: Felipe Surian.