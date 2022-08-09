Série D

Real Noroeste prepara ajustes para buscar classificação fora de casa

Lateral, autor do gol no jogo de ida, Jhonnatan afirmou que faltou aproveitar melhor as finalizações no jogo de ida e promete time concentrado na partida decisiva
Breno Coelho

09 ago 2022 às 15:42

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:42

Jhonnatan marcou o gol de empate que deu esperanças para o torcedor merengue Crédito: Breno Bonfá Fotografia
No último final de semana, Real Noroeste e Caxias se enfrentaram pelas oitavas de final da Série D. O jogo de ida, que aconteceu no Estádio José Olímpio da Rocha, terminou empatado em 1 a 1. A volta do confronto acontece no sábado (13), no Estádio Centenário, no  Rio Grande do Sul. Para sair de lá classificado, o Real precisa vencer a partida. Em caso de igualdade no placar, a decisão fica para os pênaltis.
O resultado não traduziu o que foi o jogo. O Real Noroeste criou as melhores oportunidades de gol durante os 90 minutos, e foi surpreendido por um gol que resultou de um desvio em cobrança de falta. No entanto, Jhonnatan recebeu cruzamento de Ícaro e cabeceou para fazer o gol de empate, que melhorou um pouco a situação do confronto para os capixabas.
O lateral, que entrou durante a partida, analisou o resultado e explicou o que faltou para a equipe sair com a vitória, que seria melhor para as pretensões do clube no confronto. “O que faltou foi aproveitar as muitas oportunidades que tivemos no jogo, faltou um pouco de eficiência e capricho para a gente fazer os gols”.

Jogar fora de casa não tem sido um grande problema para o clube merengue nesta Série D. Na fase de grupos, o time venceu Ferroviária, Inter de Limeira e Caldense longe do Rochão. Porém, foi jogando fora de casa que a equipe quase foi eliminada na segunda fase. Após vencer o Anápolis por 5 a 2 no Espírito Santo, o Real Noroeste foi até Goiás e perdeu por 3 a 0, conquistando a classificação no confronto apenas nas cobranças de pênaltis, com grande atuação de Weide.
Jhonnatan acredita que, para o Real não sofrer o susto que sofreu na última fase, os jogadores devem manter a postura que vem apresentando ao longo do ano. “Devemos continuar unidos, um correndo pelo outro com vontade, garra, se entregar na partida e com fé em Deus ele vai nos presentear com essa classificação se fizermos por onde”.

O JOGO

O Real Noroeste viaja para enfrentar o Caxias no Rio Grande do Sul, no sábado (13), às 15h. Por conta da igualdade no placar do primeiro jogo, quem vencer a próxima partida estará nas quartas de final da Série D. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

