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Disputa em aberto

Nova Venécia sai na frente, mas leva a virada no jogo de ida das oitavas da Série D

Time capixaba marcou no início, mas a Portuguesa-RJ virou e venceu por 2 a 1. No domingo (13), o Leão precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 ago 2022 às 17:25

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 17:25

Nova Venécia
Time capixaba precisa vencer o jogo de volta por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final da Série D Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC
Parecia que "ia dar bom" para o Nova Venécia diante da Portuguesa-RJ, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (6), mas o gol marcado nos minutos iniciais no Luso Brasileiro não passou de ilusão. Isso porque o time capixaba acabou sofrendo a virada e perdeu o jogo de ida válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro pelo placar de 2 a 1.
Com o placar favorável, o Portuguesa pode até empatar, no jogo da volta, que mesmo assim avança para as quartas de final. Para o Nova Venécia resta vencer por pelo menos dois gols de vantagem para seguir na disputa. Caso o time capixaba devolva a derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. O duelo decisivo está marcado para o próximo domingo (13), às 15h, no estádio Zenor Pedrosa.

O JOGO

A partida começou movimentada com o Nova Venécia arriscando logo cedo. Com as duas equipes buscando propor o jogo, o time visitante levou a melhor. Aos quatro minutos, Diego Souza abriu o placar com um golaço. No lance, Dodô avançou pela direita e cruzou para o camisa 29 que pegou de primeira para bater o goleiro João Lopes.
Série D
O Nova Venécia marcou no começo do jogo, mas levou a virada jogando contra a Portuguesa-RJ Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC
A Portuguesa não sentiu o golpe e rapidamente conseguiu reagir. Aos 18, em cobrança de pênalti, Emerson Carioca bateu firme no canto direito para deixar tudo igual. A Lusa seguiu com mais posse, tentando atacar especialmente com Dija Baiano e Emerson Carioca. Esperando a decisão da Portuguesa, o Nova Venécia conseguia escapar em contra-ataques com Diego Souza e Dodô.
As equipes não diminuíram, inflamando o jogo aos dois minutos de jogo. Após cabeçada de Caio Monteiro acertar o travessão e parar sobre a linha, a Portuguesa puxou contra-ataque e virou o jogo. No lance, Cafú recebeu de fora da área e emendou um grande chute no canto esquerdo. O técnico do Nova Venécia, Cássio Barros, promoveu alterações a fim de retomar a igualdade no placar, mas não obteve sucesso. O Leão do Norte passou a ter a posse de bola mas não conseguiu criar chances claras de gol.

A COMPETIÇÃO

A fórmula de disputa segue a mesma da última edição. O chaveamento das quartas de final se dará a partir da classificação geral dos oito clubes garantidos na fase. As partidas da próxima fase serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º com o 8º, 2º com o 7º e assim por diante). O mando de campo da partida de volta será do clube melhor posicionado. Os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série C, em 2023.

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