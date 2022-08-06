Nova Venécia sai na frente, mas leva a virada no jogo de ida das oitavas da Série D

As equipes não diminuíram, inflamando o jogo aos dois minutos de jogo. Após cabeçada de Caio Monteiro acertar o travessão e parar sobre a linha, a Portuguesa puxou contra-ataque e virou o jogo. No lance, Cafú recebeu de fora da área e emendou um grande chute no canto esquerdo. O técnico do Nova Venécia, Cássio Barros, promoveu alterações a fim de retomar a igualdade no placar, mas não obteve sucesso. O Leão do Norte passou a ter a posse de bola mas não conseguiu criar chances claras de gol.

A fórmula de disputa segue a mesma da última edição. O chaveamento das quartas de final se dará a partir da classificação geral dos oito clubes garantidos na fase. As partidas da próxima fase serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º com o 8º, 2º com o 7º e assim por diante). O mando de campo da partida de volta será do clube melhor posicionado. Os quatro semifinalistas garantem o acesso para a Série C, em 2023.