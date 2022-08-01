ES é o único estado com dois representantes nas oitavas de final da Série D

Nova Venécia e Real Noroeste despacharam Anápolis e Brasiliense na segunda fase da competição Crédito: Instagram/Divulgação

O Campeonato Brasileiro Série D vai conhecer os 16 clubes classificados para as oitavas de final, nesta segunda-feira, após Retrô x Santa Cruz. Entre os garantidos, estão os dois times capixabas. Nova Venécia e Real Noroeste seguem surpreendendo e colocam o Espírito Santo com dois representantes nesta fase do torneio pela primeira vez na história.

Por terem avançado para as oitavas de final ou terceira fase, o Leão do Norte e o time de Águia Branca agora detém a melhor campanha do futebol capixaba em uma edição de Série D. As equipes do noroeste do estado acompanham Espírito Santo (2017), Rio Branco-ES (2015) e Vitória-ES (2019), da capital.

Além da marca histórica, a campanha dos dois times se destaca no cenário nacional. Em 2022, os estados do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná tiveram a chance de colocar dois representantes nas oitavas de final, mas não conseguiram. Inclusive, o PR contou com três equipes na segunda fase.

Até a final, o campeonato seguirá em mata-mata, com jogos de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares dos confrontos, a decisão da vaga será nos pênaltis. Nas quartas de final, a Série D terá o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) para definir os acessos.

NOVA VENÉCIA SEGURA O BRASILIENSE

Brasiliense x Nova Venécia Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia

Ao lado do Real Noroeste, o Nova Venécia foi o único mandante que venceu o jogo de ida da segunda fase da Série D do Brasileirão. Apesar disso, o resultado não foi suficiente para evitar sustos no jogo decisivo, no Abadião.

"Conseguimos esse feito com muito trabalho. Sempre acreditamos que poderíamos passar de fase, fizemos dois grandes jogos e fomos premiados com a classificação. Então, acho que é fruto de muito trabalho. Isso mostra a força do futebol capixaba, a evolução dos times do nosso estado. Fico feliz por eles (Real Noroeste) também, e isso aumenta a visibilidade pro nosso futebol", declarou ao ge o jogador que está no Espírito Santo desde os 12 anos de idade.

O time veneciano é um dos quatro estreantes que avançaram para as oitavas de final. A Série D 2022 também tem na briga pelo título Lagarto, Pouso Alegre e Paraná.

REAL NOROESTE FAZ HISTÓRIA NOS PÊNALTIS

Jhonnatan, do Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

Fundado em 2008, o Real Noroeste é o time capixaba com mais títulos conquistados nos últimos dez anos, com cinco taças. Disputando a Série D com o status de bicampeão capixaba, o time merengue encontrou dificuldades na segunda fase.

O time de Águia Branca venceu o Anápolis, por 5 a 2, no José Olímpio da Rocha e construiu ampla vantagem no jogo de ida. O resultado, porém, foi anulado com 3 a 0 no Olímpico de Goiânia. Nas cobranças de pênalti, uma vitória por 3 a 1, garantiu o Real Noroeste na próxima fase, como destaca o lateral direito Jhonnatan.

"Um feito histórico para o clube e para o futebol capixaba ter dois representantes nas oitavas da Série D. A classificação foi feita de forma sofrida, mas serve de aprendizado e amadurecimento da equipe para a sequência da competição. Muito importante esse feito, para trazer mais investimentos, estrutura para o estado e avançar no ranking nacional. Estamos felizes com esse feito, mas queremos buscar coisas grandes. A meta é o acesso para a Série C e também buscar o título da Série D, que seria algo inédito para o futebol capixaba", declarou ao ge o lateral que é um dos poucos capixabas do elenco do Real Noroeste.