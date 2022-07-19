Sem saber o que é perder em casa, Nova Venécia se prepara para o Brasiliense

Esse ano o Leão do Norte superou um desafio complicado diante do Ferrovíario-CE pela Copa do Brasil Crédito: Thiago Felix/Nova Venécia FC

Após o empate contra o Bahia de Feira pela última rodada da fase de grupos da Série D , o Nova Venécia terminou na quarta colocação do Grupo 6. Com isso, o chaveamento da competição define que o confronto da próxima fase será contra o líder do Grupo 5, o Brasiliense. Adversário esse que é dono da segunda melhor campanha do campeonato, ficando atrás do Retrô apenas pelo saldo de gol (ambos somaram 33 pontos).

Com uma campanha impecável, o time de Brasilia só teve uma derrota durante toda primeira fase. Além disso, por ter sido primeiro colocado, o Brasiliense terá a vantagem de decidir o confronto jogando em casa. Um fator preocupante para o Nova Venécia é o fato da campanha fora de casa ter sido bem irregular, com apenas 2 vitórias em 7 jogos longe do Zenor Pedrosa.

Por outro lado, o Leão do Norte ainda não foi derrotado jogando em casa na Série D, algo que pode ser importante para o confronto com o Brasiliense. O atacante Odilávio, que fez o gol de empate do Nova Venécia contra o Bahia de Feira, respeita o adversário, mas ressalta que o time é capaz de superar esse desafio.

"Sabemos da dificuldade, e estamos preparados. Queremos subir, e quem tem um objetivo, não pode escolher adversário. Existem muitos times qualificados na Série D, então estamos focados para fazer uma boa partida, respeitando o adversário" Odilávio - Atacante do Nova Venécia

Para o jogador, o resultado contra o Bahia não traduziu o que foi a partida e ressaltou a evolução do time no intervalo: “No meu ponto de vista merecíamos a vitória, dominamos o segundo tempo e criamos boas chances. O empate não foi ruim, mas pelas circunstâncias da partida queria a vitória”.

Odilávio perdeu parte da competição por conta de uma lesão na panturrilha. No entanto, retornou marcando gols importantes contra Real Noroeste, pela Copa ES, e contra o Bahia de Feira, pela Série D. Ele destacou a importância de retornar bem e contribuir para o time. “Fiquei feliz com minha atuação pude dar uma movimentação boa ali entre as linhas, e fui feliz na finalização do gol, espero continuar ajudando minha equipe”, completou.